Francisca și TJ Miles au trăit recent una dintre cele mai emoționante zile din viața lor: și-au botezat fiica, pe micuța Clara Lia. Ceremonia a avut loc pe 14 mai 2026, într-un cadru restrâns, alături de familie și câțiva prieteni apropiați. Evenimentul a fost cu atât mai special cu cât Clara a fost binecuvântată de două perechi de nași, Cătălin Moroșanu și soția sa, Georgiana, alături de Jador și soția lui, Oana.

„Clara Lia a fost botezată cap-coadă. Fetița noastră are niște nași Big Blană. Jador și Oana au botezat împreună cu Moro și Georgiana. Să trăiască familia, vă iubesc”, a scris TJ Miles pe Instagram

TJ Miles, Moroșanu și Jador s-au împrietenit la Survivor unde au participat împreună în echipa Faimoșilor. Francisca și TJ Miles au devenit părinți pentru prima dată în luna februarie, iar de atunci viața lor s-a schimbat complet. Cuplul, care s-a căsătorit cu puțin timp înainte, a fost cununat chiar de Cătălin Moroșanu și Georgiana.

După eveniment, Jador a publicat o imagine emoționantă din biserică, în care se vede clar cât este de fericit de când s-a împăcat cu Oana Ciocan, iar cei doi au renunțat la ideea divorțului. Aceștia au împreună un băiețel. „Simplu, delicat și plin de iubire: Clara Lia”, a scris Jador în dreptul fotografiei.

