Kelemen Hunor: „În spatele guvernului trebuie o majoritate parlamentară transparentă și solidă”

„În câteva minute am terminat runda de consultări, partea noastră cu domnul președinte Dan. Noi am spus ceea ce am mai spus public, că varianta cea mai corectă ar fi să existe în spatele guvernului o majoritate parlamentară transparentă şi solidă, fiindcă ceea ce ne aşteaptă în acest an, în 2026, necesită responsabilitate politică şi majoritate politică în spatele unui guvern, indiferent de cine este condus acel guvern şi, până la urmă, indiferent cine face parte din acel guvern”, a declarat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a spus că formațiunea nu a propus un nume de premier.

„Nu am avut şi nu am avansat o propunere de prim-ministru. Noi am spus că dacă se conturează o majoritate corectă, noi vom susţine o astfel de soluţie. Un guvern minoritar nu poate supravieţui foarte mult şi, din punctul nostru de vedere, nu există varianta susţinerii unui guvern în spatele căruia se află AUR”, a afirmat Kelemen Hunor.

UDMR exclude susținerea unui guvern bazat pe AUR

Kelemen Hunor a spus că, în afară de varianta unui guvern susținut de AUR, toate formulele pot fi discutate.

„În rest, toate pot fi discutate, pot fi abordate. Important este să ştim ce doreşte să facă noul guvern ca să aibă şi majoritate în spatele lui. Ce doreşte să facă în acest an cu bugetul şi până la începutul anului viitor, fiindcă, aşa cum se conturează şi am văzut poziţiile colegilor din celelalte partide, e aproape imposibil să găseşti o soluţie cu care poţi să mergi până în 2028. Poate trebuie luat în etape”, a spus liderul UDMR.

Acesta a vorbit și despre varianta alegerilor anticipate, pe care UDMR nu o consideră o soluție în acest moment.

„Şi, bineînţeles, se pune întrebarea dacă alegerile anticipate sunt o soluţie. Din punctul nostru de vedere, nu putem considera că alegerile anticipate ar fi o soluţie, dar, sigur, există această posibilitate. Nu exclud că, la un moment dat, şi în România să se ajungă la alegeri anticipate, dar nu asta ar fi soluţia, nu ăsta ar fi momentul şi trebuie evitat, din punctul nostru de vedere. Cam atât pot să vă spun. Mai multe detalii probabil că mai târziu, peste câteva zile”, a declarat Kelemen Hunor.

UDMR preferă un premier politic

Kelemen Hunor a spus că prima opțiune este un premier politic, pentru că viitorul guvern trebuie să aibă responsabilitate politică în Parlament.

„Prima opţiune este un premier politic, fiindcă trebuie responsabilitate politică. Dacă responsabilitatea politică nu există între guvern şi parlament, nu se suprapune responsabilitatea politică, înseamnă că nu are o majoritate. Şi imediat începe o altă logică în parlament, fiindcă guvernul tehnocrat sau ai miniştri politici… responsabilitatea se rupe. Trebuie partidele responsabilizate. Şi asta pot să facă deoarece sunt în guvern, sunt în executiv”, a declarat liderul UDMR.

Întrebat dacă mai vede posibilă o asociere cu PSD, într-o formulă PSD-UDMR de guvernare, Kelemen Hunor a spus: „Astăzi nu există această posibilitate”.

„Eu sunt realist. La prima încercare nu cred că se poate reface coaliţia. La a doua încercare depinde care va fi prima încercare”, a spus Kelemen Hunor.

„Un guvern minoritar, dacă nu are o susținere transparentă în Parlament, n-are cum să-și facă treaba”

Kelemen Hunor a spus că, în acest moment, nu există o discuție clară despre o formulă de guvernare.

„În acest moment, o astfel de soluţie, o astfel de discuţie nu există. Nu există. Nu există. Şi dacă un guvern minoritar, dacă nu are o susţinere transparentă în Parlament, n-are cum să-şi facă treaba. Deci trebuie să încercăm să găsim o formulă majoritară sau, dacă nu intră toţi la guvern, totuşi să fie asumată susţinerea unui guvern”, a declarat liderul UDMR.

Întrebat dacă există un lider politic dispus să se „sacrifice” pentru funcția de premier, Kelemen Hunor a spus că o astfel de persoană s-ar putea găsi dacă va fi nevoie.

„Nu am căutat eu astfel de persoane, dar sigur că va exista, se va găsi, dacă este musai să se găsească”, a spus el.

Acesta trebuie să poată duce țara cel puțin până în primăvara anului viitor.

„Să aibă capacitatea de a duce ţara măcar până în aprilie anul viitor. Capacitatea înseamnă politică, intelectuală, profesională, de a negocia şi aşa mai departe, dar mai mult nu pot să vă spun, fiindcă astăzi nu suntem în situaţia de a nominaliza pe cineva sau de a propune către preşedinte o persoană. Cel puţin noi nu suntem astăzi în măsură să facem o astfel de nominalizare”, a declarat liderul UDMR.

Kelemen Hunor spune că nu a simțit că se caută „un premier marionetă”

Întrebat dacă la Cotroceni se caută „un premier marionetă”, Kelemen Hunor a respins această variantă.

„Nu, nu mi s-a părut că astăzi… eu n-am simţit acest lucru”, a spus liderul UDMR.

Acesta a confirmat că la discuțiile cu președintele a fost abordat și scenariul alegerilor anticipate.

„Da, ceva normal. Constituţia scrie că se poate, se poate ajunge. Eu am spus că se poate ajunge şi acolo. Nu dorim acest lucru, dar nici nu se poate exclude o astfel de variantă, că scrie în Constituţie. Dacă oamenii responsabili care au primit voturile cetăţenilor în 2024 nu găsesc o soluţie, atunci ce poate să se facă? Dar nu dorim. Eu cred că se va găsi o soluţie, dar, da, am spus că această posibilitate există”, a declarat Kelemen Hunor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
E breaking news-ul momentului pe scena politică, doamnelor și domnilor! Mutare de șah mat dată, fără milă, de Ilie Bolojan. Anunțul exploziv al premierului demis schimbă tot, dar absolut tot la conducerea țării
Viva.ro
E breaking news-ul momentului pe scena politică, doamnelor și domnilor! Mutare de șah mat dată, fără milă, de Ilie Bolojan. Anunțul exploziv al premierului demis schimbă tot, dar absolut tot la conducerea țării
S-a aflat! Cum a supraviețuit, de fapt, Alexandru 3 zile singur. Tatăl copilului a spus tot, la o săptămână de când micuțul s-a întors acasă. Ce a găsit băiețelul de 5 ani în pădure
Unica.ro
S-a aflat! Cum a supraviețuit, de fapt, Alexandru 3 zile singur. Tatăl copilului a spus tot, la o săptămână de când micuțul s-a întors acasă. Ce a găsit băiețelul de 5 ani în pădure
Nimeni nu se aștepta la asta! Cine sunt, de fapt, nașii de cununie ai Andreei Bălan și ai lui Victor Cornea. Artista și jucătorul de tenis au avut o nuntă spectaculoasă. Foto
Elle.ro
Nimeni nu se aștepta la asta! Cine sunt, de fapt, nașii de cununie ai Andreei Bălan și ai lui Victor Cornea. Artista și jucătorul de tenis au avut o nuntă spectaculoasă. Foto
gsp
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
GSP.RO
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
Recunoaște că l-a înșelat pe fostul internațional român: „Am rupt cluburile, urcat pe mese, băute, tot tacâmul”
GSP.RO
Recunoaște că l-a înșelat pe fostul internațional român: „Am rupt cluburile, urcat pe mese, băute, tot tacâmul”
Parteneri
Primele imagini de la nunta lui Mircea Abrudean! Nuntă secretă, dar cu invitați grei, la un resort de cinci stele. A fost și Ilie Bolojan! Omul numărul 2 în stat s-a căsătorit cu o brunetă superbă. Cine e, de fapt, mireasa
Libertateapentrufemei.ro
Primele imagini de la nunta lui Mircea Abrudean! Nuntă secretă, dar cu invitați grei, la un resort de cinci stele. A fost și Ilie Bolojan! Omul numărul 2 în stat s-a căsătorit cu o brunetă superbă. Cine e, de fapt, mireasa
Ce s-a aflat acum despre Inoke, fiica cea mare a lui Cabral! O viață nouă în altă țară și o apariție care te lasă fără cuvinte! Ca o prințesă
Avantaje.ro
Ce s-a aflat acum despre Inoke, fiica cea mare a lui Cabral! O viață nouă în altă țară și o apariție care te lasă fără cuvinte! Ca o prințesă
E de nerecunoscut! Cum arăta Gina Pistol înainte de operațiile estetice
Tvmania.ro
E de nerecunoscut! Cum arăta Gina Pistol înainte de operațiile estetice

Alte știri

Când vor crește pensiile și salariile în România. Anunțul pesimist al lui Daniel Dăianu
Știri România 15:09
Când vor crește pensiile și salariile în România. Anunțul pesimist al lui Daniel Dăianu
Aspen Institute România la BSDA 2026: dialog strategic despre viitorul securității, industriei de apărare și rezilienței regionale
Știri România 15:00
Aspen Institute România la BSDA 2026: dialog strategic despre viitorul securității, industriei de apărare și rezilienței regionale
Parteneri
„Autostrada cu tuneluri”, la doi ani de la startul lucrărilor. Ce a mai rămas de construit din tronsonul Margina - Holdea
Adevarul.ro
„Autostrada cu tuneluri”, la doi ani de la startul lucrărilor. Ce a mai rămas de construit din tronsonul Margina - Holdea
Când joacă Universitatea Craiova primul meci în UEFA Champions League. Ce adversari au oltenii și când e tragerea la sorți din Liga Campionilor
Fanatik.ro
Când joacă Universitatea Craiova primul meci în UEFA Champions League. Ce adversari au oltenii și când e tragerea la sorți din Liga Campionilor
Parteneri
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Elle.ro
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Viva.ro
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public

Monden

Cătălin Moroșanu și Jador, nași la botezul fetiței lui Tj Miles. Ținutele soțiilor au atras toate privirile. „Simplu, delicat și plin de iubire”
Stiri Mondene 14:28
Cătălin Moroșanu și Jador, nași la botezul fetiței lui Tj Miles. Ținutele soțiilor au atras toate privirile. „Simplu, delicat și plin de iubire”
Theo Rose a vorbit despre marea durere prin care trece în aceste zile: „Dumnezeu să-l ierte pe Tudor și să mai lase pe Pământ oameni ca el”
Stiri Mondene 13:49
Theo Rose a vorbit despre marea durere prin care trece în aceste zile: „Dumnezeu să-l ierte pe Tudor și să mai lase pe Pământ oameni ca el”
Parteneri
Sunt de nerecunoscut! Cum arătau cele mai dorite dive din România înainte de bisturiu
TVMania.ro
Sunt de nerecunoscut! Cum arătau cele mai dorite dive din România înainte de bisturiu
"Cade și vin morții aici". Teroare într-o comună buzoiană, unde un cimitir ar putea să o ia la vale peste case
ObservatorNews.ro
"Cade și vin morții aici". Teroare într-o comună buzoiană, unde un cimitir ar putea să o ia la vale peste case
DA DA, vine bebe!!! Știrea momentului în showbiz-ul din România! Cea mai bună veste despre cel mai iubit, talentat și adorat bărbat român! Stai să vezi cine e, de fapt, mama copilului!
Libertateapentrufemei.ro
DA DA, vine bebe!!! Știrea momentului în showbiz-ul din România! Cea mai bună veste despre cel mai iubit, talentat și adorat bărbat român! Stai să vezi cine e, de fapt, mama copilului!
Parteneri
Tămăduitorul-minune la care apela Chivu: „Am stat 125 de zile la Chivu în casă. La 22:00, mă suna și îmi spunea: ...
GSP.ro
Tămăduitorul-minune la care apela Chivu: „Am stat 125 de zile la Chivu în casă. La 22:00, mă suna și îmi spunea: ...
Îl mai știți pe „Bam Bam”? A spălat geamuri în „Petroșani”, apoi a ajuns la Real Madrid, iar recordul său de goluri a fost bătut abia acum, de Mbappe!
GSP.ro
Îl mai știți pe „Bam Bam”? A spălat geamuri în „Petroșani”, apoi a ajuns la Real Madrid, iar recordul său de goluri a fost bătut abia acum, de Mbappe!
Parteneri
Consultările la Cotroceni pentru noul Guvern. Delegația USR discută cu Nicușor Dan, după PSD, AUR și PNL
Mediafax.ro
Consultările la Cotroceni pentru noul Guvern. Delegația USR discută cu Nicușor Dan, după PSD, AUR și PNL
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
1 iunie vine cu modificări la plata concediilor medicale! Categoriile care vor fi plătite și în prima zi
Wowbiz.ro
1 iunie vine cu modificări la plata concediilor medicale! Categoriile care vor fi plătite și în prima zi
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Cum a reușit, de fapt, să supraviețuiască Alexandru două nopți în pădure. Tatăl micuțului dezvăluie detalii cutremurătoare
Wowbiz.ro
Cum a reușit, de fapt, să supraviețuiască Alexandru două nopți în pădure. Tatăl micuțului dezvăluie detalii cutremurătoare
Irina Rimes, despre punctajul acordat României de Republica Moldova: Vreau să văd publicată lista juriului
Mediafax.ro
Irina Rimes, despre punctajul acordat României de Republica Moldova: Vreau să văd publicată lista juriului
O adolescentă de 15 ani și-a pierdut viața după ce a căzut de pe terasa unui bloc aflat în reabilitare, în Sectorul 2 al Capitalei
KanalD.ro
O adolescentă de 15 ani și-a pierdut viața după ce a căzut de pe terasa unui bloc aflat în reabilitare, în Sectorul 2 al Capitalei

Politic

Prima reacție din PSD despre varianta Delia Velculescu (FMI) premier. Ce a cerut Lia Olguța Vasilescu
Politică 15:30
Prima reacție din PSD despre varianta Delia Velculescu (FMI) premier. Ce a cerut Lia Olguța Vasilescu
De ce ar susține PSD numirea Deliei Velculescu în funcția de premier tehnocrat. Inteligența artificială: „Paravanul perfect”
Politică 14:43
De ce ar susține PSD numirea Deliei Velculescu în funcția de premier tehnocrat. Inteligența artificială: „Paravanul perfect”
Parteneri
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
ZiaruldeIasi.ro
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
”Un milion de dolari pentru Nadia Comăneci!” Cât de aproape a fost Ion Țiriac să obțină o avere de pe urma marii campioane
Fanatik.ro
”Un milion de dolari pentru Nadia Comăneci!” Cât de aproape a fost Ion Țiriac să obțină o avere de pe urma marii campioane
Băutura, mai periculoasă decât se credea: zeci de boli nu ar exista fără consumul de alcool. Cum își poate reveni organismul
Spotmedia.ro
Băutura, mai periculoasă decât se credea: zeci de boli nu ar exista fără consumul de alcool. Cum își poate reveni organismul