Kelemen Hunor: „În spatele guvernului trebuie o majoritate parlamentară transparentă și solidă”

„În câteva minute am terminat runda de consultări, partea noastră cu domnul președinte Dan. Noi am spus ceea ce am mai spus public, că varianta cea mai corectă ar fi să existe în spatele guvernului o majoritate parlamentară transparentă şi solidă, fiindcă ceea ce ne aşteaptă în acest an, în 2026, necesită responsabilitate politică şi majoritate politică în spatele unui guvern, indiferent de cine este condus acel guvern şi, până la urmă, indiferent cine face parte din acel guvern”, a declarat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a spus că formațiunea nu a propus un nume de premier.

„Nu am avut şi nu am avansat o propunere de prim-ministru. Noi am spus că dacă se conturează o majoritate corectă, noi vom susţine o astfel de soluţie. Un guvern minoritar nu poate supravieţui foarte mult şi, din punctul nostru de vedere, nu există varianta susţinerii unui guvern în spatele căruia se află AUR”, a afirmat Kelemen Hunor.

UDMR exclude susținerea unui guvern bazat pe AUR

Kelemen Hunor a spus că, în afară de varianta unui guvern susținut de AUR, toate formulele pot fi discutate.

„În rest, toate pot fi discutate, pot fi abordate. Important este să ştim ce doreşte să facă noul guvern ca să aibă şi majoritate în spatele lui. Ce doreşte să facă în acest an cu bugetul şi până la începutul anului viitor, fiindcă, aşa cum se conturează şi am văzut poziţiile colegilor din celelalte partide, e aproape imposibil să găseşti o soluţie cu care poţi să mergi până în 2028. Poate trebuie luat în etape”, a spus liderul UDMR.

Acesta a vorbit și despre varianta alegerilor anticipate, pe care UDMR nu o consideră o soluție în acest moment.

„Şi, bineînţeles, se pune întrebarea dacă alegerile anticipate sunt o soluţie. Din punctul nostru de vedere, nu putem considera că alegerile anticipate ar fi o soluţie, dar, sigur, există această posibilitate. Nu exclud că, la un moment dat, şi în România să se ajungă la alegeri anticipate, dar nu asta ar fi soluţia, nu ăsta ar fi momentul şi trebuie evitat, din punctul nostru de vedere. Cam atât pot să vă spun. Mai multe detalii probabil că mai târziu, peste câteva zile”, a declarat Kelemen Hunor.

UDMR preferă un premier politic

Kelemen Hunor a spus că prima opțiune este un premier politic, pentru că viitorul guvern trebuie să aibă responsabilitate politică în Parlament.

„Prima opţiune este un premier politic, fiindcă trebuie responsabilitate politică. Dacă responsabilitatea politică nu există între guvern şi parlament, nu se suprapune responsabilitatea politică, înseamnă că nu are o majoritate. Şi imediat începe o altă logică în parlament, fiindcă guvernul tehnocrat sau ai miniştri politici… responsabilitatea se rupe. Trebuie partidele responsabilizate. Şi asta pot să facă deoarece sunt în guvern, sunt în executiv”, a declarat liderul UDMR.

Întrebat dacă mai vede posibilă o asociere cu PSD, într-o formulă PSD-UDMR de guvernare, Kelemen Hunor a spus: „Astăzi nu există această posibilitate”.

„Eu sunt realist. La prima încercare nu cred că se poate reface coaliţia. La a doua încercare depinde care va fi prima încercare”, a spus Kelemen Hunor.

„Un guvern minoritar, dacă nu are o susținere transparentă în Parlament, n-are cum să-și facă treaba”

Kelemen Hunor a spus că, în acest moment, nu există o discuție clară despre o formulă de guvernare.

„În acest moment, o astfel de soluţie, o astfel de discuţie nu există. Nu există. Nu există. Şi dacă un guvern minoritar, dacă nu are o susţinere transparentă în Parlament, n-are cum să-şi facă treaba. Deci trebuie să încercăm să găsim o formulă majoritară sau, dacă nu intră toţi la guvern, totuşi să fie asumată susţinerea unui guvern”, a declarat liderul UDMR.

Întrebat dacă există un lider politic dispus să se „sacrifice” pentru funcția de premier, Kelemen Hunor a spus că o astfel de persoană s-ar putea găsi dacă va fi nevoie.

„Nu am căutat eu astfel de persoane, dar sigur că va exista, se va găsi, dacă este musai să se găsească”, a spus el.

Acesta trebuie să poată duce țara cel puțin până în primăvara anului viitor.

„Să aibă capacitatea de a duce ţara măcar până în aprilie anul viitor. Capacitatea înseamnă politică, intelectuală, profesională, de a negocia şi aşa mai departe, dar mai mult nu pot să vă spun, fiindcă astăzi nu suntem în situaţia de a nominaliza pe cineva sau de a propune către preşedinte o persoană. Cel puţin noi nu suntem astăzi în măsură să facem o astfel de nominalizare”, a declarat liderul UDMR.

Kelemen Hunor spune că nu a simțit că se caută „un premier marionetă”

Întrebat dacă la Cotroceni se caută „un premier marionetă”, Kelemen Hunor a respins această variantă.

„Nu, nu mi s-a părut că astăzi… eu n-am simţit acest lucru”, a spus liderul UDMR.

Acesta a confirmat că la discuțiile cu președintele a fost abordat și scenariul alegerilor anticipate.

„Da, ceva normal. Constituţia scrie că se poate, se poate ajunge. Eu am spus că se poate ajunge şi acolo. Nu dorim acest lucru, dar nici nu se poate exclude o astfel de variantă, că scrie în Constituţie. Dacă oamenii responsabili care au primit voturile cetăţenilor în 2024 nu găsesc o soluţie, atunci ce poate să se facă? Dar nu dorim. Eu cred că se va găsi o soluţie, dar, da, am spus că această posibilitate există”, a declarat Kelemen Hunor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE