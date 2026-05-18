Cu un balans seducător, beat-uri hipnotice și un refren imposibil de uitat, noua piesă marchează una dintre cele mai spectaculoase producții Fly Project, ingredientul perfect care anunță o vară electrizantă.

„Piesa asta dă startul verii, anunță vacanța sau weekendurile lungi, cu prieteni și energia aia bună, anunță sezonul iubirilor de-o vară, al distracției și al bunei dispoziții, chiar și atunci când mergem la muncă. Muzica ajunge la oameni când poartă emoție, poartă o stare pe care tu, ca artist, vrei să le-o transmiți. Îmi doresc să ajungă la cât mai mulți oameni, să îi bucure și să le amintească de lucrurile frumoase pe care merită să se concentreze mai mult”, a spus Tudor Ionescu de la Fly Project.

Videoclipul, realizat de Alex Ceaușu, completează perfect energia piesei și a fost filmat în două locații spectaculoase, aflate la mii de kilometri distanță una de cealaltă. Tudor Ionescu apare în cadre realizate în Dubai, într-un decor cinematic, în timp ce momentele de dans au prins viață în Republica Dominicană, locul care aduce videoclipului autenticitatea, culorile și vibe-ul latino specific reggaetonului.

În plus, producția reunește dansatori din echipa artistei Naty Natasha, iar coregrafia plină de energie transformă „Mi Corazon (Bam Bam Bam)” într-o experiență completă, cu atmosferă de festival.

Piesa este semnată de o echipă de compozitori și producători alături de care Tudor Ionescu lucrează foarte bine, formată din Harvis Cuni Padron, Ionuț Bacula și Vlad Manolache, care împreună au realizat un sound modern reggaeton, făcut special pentru dans și petreceri până dimineața.

