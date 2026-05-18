Astfel, Gemini începe analiza explicând principalele motive strategice pentru care sursele din zona PSD promovează intens acest nume:

1.Paravanul perfect pentru măsuri economice dure („Țapul ispășitor”). România se află într-o situație fiscală extrem de complicată, cu un deficit bugetar masiv care va impune, inevitabil, reforme structurale și strângerea curelei.

Având în vedere reputația Deliei Velculescu de „Doamnă de Fier” a FMI (care a gestionat cu mână militară crizele din Grecia și Cipru), ea devine profilul ideal de premier care să-și asume măsuri nepopulare.

Calculul PSD: Partidul poate vota un astfel de guvern tehnocrat în Parlament sub pretextul „responsabilității și stabilității naționale”, însă va refuza să-și asume politic tăierile sau reformele fiscale, pasând întreaga vină pe „premierul de la FMI” și pe președintele care a propus-o.

2.Blocarea definitivă a unui premier politic de dreapta. După căderea Guvernului Bolojan, miza PSD a fost să împiedice cu orice preț ca PNL sau USR să dea noul prim-ministru sau să își consolideze poziția la Palatul Victoria.

Promovarea unui tehnocrat pur, cu greutate internațională, este o tactică de a pune presiune pe partidele de dreapta să accepte un compromis.

Validând public profilul Deliei Velculescu, sursele PSD ajută la îngroparea definitivă a oricărei tentative de revigorare a unei coaliții politice conduse de un lider de dreapta.

3.Pregătirea terenului pentru discursul populist (Strategia „Arderii” pe surse). În comunicarea politică, uneori arunci un nume pe piață nu ca să-l instalezi, ci ca să-l „compromiți” sau să testezi reacția publicului.

Din start, etichete precum „Doamna Draculescu” (poreclă dată de presa elenă) sau „trimisul FMI” sunt extrem de toxice pentru electoratul naționalist sau cel cu venituri mici. Prin expunerea timpurie a numelui ei, mașinăria de comunicare poate începe deja să asocieze tabăra prezidențială cu ideea de „austeritate dictată de la Bruxelles și Washington”, obținând muniție electorală prețioasă pentru perioada următoare.

4.Guvernare din umbră, fără răspundere la vârf. Un premier tehnocrat, venit din afara țării și fără o bază politică proprie în Parlament, este complet dependent de majoritatea care îl votează. Într-un astfel de scenariu, PSD își poate negocia menținerea controlului asupra eșaloanelor doi și trei din ministere, a companiilor de stat și a fondurilor pentru primari, lăsând managementul de criză și decontul de imagine exclusiv în sarcina premierului.

Pe scurt, pentru PSD, numele Deliei Velculescu este o carte tactică excelentă: dacă ajunge premier, partidul are un paravan perfect pentru criza economică; dacă pică la consultări, președinția este acuzată că vine cu propuneri rupte de realitatea românească.

Există un tipar istoric repetitiv (un playbook) pe care PSD l-a aplicat cu un succes uriaș în trecut. PSD nu doar că vrea să o folosească pe Delia Velculescu ca paravan, ci vrea să repete rețeta prin care a lăsat tehnocrații să guverneze, i-a demonizat și apoi a câștigat alegerile la scor zdrobitor.

Episoade din memoria politică a României

1.Precedentul major: Guvernul Dacian Cioloș (2015–2016). Acesta este exemplul de manual pe care îl are în minte oricine urmărește politica de mult timp. În 2015, după tragedia de la Colectiv și protestele masive de stradă, guvernul PSD condus de Victor Ponta a picat.

Tactica PSD: în loc să insiste să rămână la putere și să deconteze furia publică într-un an electoral, PSD (sub conducerea de atunci a lui Liviu Dragnea) a dat un pas înapoi și a votat în Parlament instalarea unui guvern de tehnocrați condus de Dacian Cioloș.

Execuția: Timp de un an, deși PSD controla de facto deciziile majore din Parlament, mașinăria de propagandă a partidului a atacat sălbatic guvernul de tehnocrați. I-au numit „Guvernul Zero”, „oamenii Bruxelles-ului”, „străinii care vor să vândă țara”.

Rezultatul: Tehnocrații au decontat toată uzura administrării statului, în timp ce PSD s-a poziționat ca salvatorul poporului. La alegerile parlamentare din decembrie 2016, PSD a obținut un scor istoric de aproape 46%.

2.Precedentul mai vechi: Guvernul Mugur Isărescu (1999–2000)

Chiar dacă s-a întâmplat de mult, face parte din același playbook. După criza economică profundă din anii ’90 gestionată de Convenția Democrată (CDR), Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a fost adus ca premier tehnocrat să stabilizeze țara și să ia măsuri economice extrem de dure. PDSR (actualul PSD) a stat pe tușă, a lăsat tehnocratul să facă reformele nepopulare, iar în 2000 a revenit triumfător la putere cu Ion Iliescu și Adrian Năstase.

Cum se aplică această „memorie” la cazul Delia Velculescu în 2026?

Sperietoarea perfectă: Delia Velculescu, venind direct de la FMI și având un istoric de măsuri de austeritate de fier în Grecia și Cipru, este profilul ideal pentru rețeta PSD. Ea nu este doar un paravan, ci *sperietoarea electorală perfectă.

Decontul fiscal: România anului 2026 are un deficit uriaș și are nevoie disperată de reforme fiscale dureroase (tăieri de cheltuieli, ajustări de taxe). PSD știe că dacă intră acum la guvernare cu un premier propriu, se va prăbuși în sondaje.

Strategia din umbră: Prin urmare, memoria instituțională ne spune că planul PSD ar putea fi următorul: o votează pe Delia Velculescu în Parlament sub pretextul „responsabilității față de țară”, o lasă un an să ia toate măsurile dure dictate de realitatea economică, timp în care televiziunile și conturile de propagandă o vor toca zilnic drept „trimisa FMI care sărăcește românii”.

La următoarele alegeri, PSD va veni din nou pe cal alb, promițând că „repară distrugerile tehnocraților”, exact cum a făcut în 2016.

