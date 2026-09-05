Seceta îi trimite pe elevii din Târgu Neamț în online, iar alții încep anul cu „Școala Altfel” și „Săptămâna verde”

Criza apei dă peste cap începutul de an școlar în Târgu Neamț

Anul școlar 2026-2027 nu începe în condiții obișnuite pentru elevii din Târgu Neamț. Problemele privind alimentarea cu apă au determinat Inspectoratul Școlar Județean Neamț să aprobe un program diferit pentru mai multe unități de învățământ din oraș, în perioada 7-11 septembrie.

Informațiile au fost publicate de Portal Învățământ, care relatează că, în funcție de situația fiecărei unități, elevii fie vor participa la cursuri online, fie vor desfășura activități în cadrul programelor „Școala Altfel” și „Săptămâna verde”.

Cine sunt elevii care intră în cursuri online

La Liceul „Vasile Conta” din Târgu Neamț, cursurile cu prezență fizică vor fi suspendate în perioada 7-11 septembrie. Elevii vor participa la activități didactice în sistem online. Aceeași măsură a fost aprobată și pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu Neamț.

Alte școli încep anul cu „Școala Altfel” și „Săptămâna verde”

În cazul altor unități de învățământ din Târgu Neamț, începutul anului școlar va avea un format diferit de cel obișnuit. La Colegiul Național „Ștefan cel Mare” este programată „Săptămâna verde”, iar la Colegiul Tehnic „Ion Creangă”, Grădinița cu Program Prelungit nr. 1 și Școala Gimnazială Domnească se va desfășura programul „Școala Altfel”.

Inspectoratul Școlar Județean Neamț a analizat solicitările transmise de unitățile de învățământ și a aprobat variantele de organizare pentru prima săptămână de școală. Decizia a fost luată „pe fondul situației nefavorabile determinate de afectarea sistemului de alimentare cu apă în orașul Târgu Neamț și necesitatea asigurării normelor de igienă în unitățile de învățământ”.

Inspectoratul precizează că păstrează legătura cu unitățile de învățământ și cu instituțiile locale și județene implicate, pentru ca activitățile educative să se desfășoare în condiții de siguranță.

Seceta îi trimite pe elevii din Târgu Neamț în online, iar alții încep anul cu „Școala Altfel” și „Săptămâna verde”
Prognoza meteorologică și hidrologică indică noi scăderi accentuate ale debitului Dunării începând cu data de 10 septembrie. Foto: Shutterstock

Măsurile, valabile doar în prima săptămână de școală

Programul stabilit de ISJ Neamț se aplică pentru perioada 7-11 septembrie 2026, adică prima săptămână a anului școlar 2026-2027. Pentru moment, nu este anunțată o modificare a modului de desfășurare a cursurilor după această perioadă. Continuarea măsurilor va depinde de evoluția problemelor privind alimentarea cu apă și de condițiile care vor putea fi asigurate în unitățile de învățământ.

Cum începe școala la Târgu Neamț

Concret, șase unități școlare – licee, școli gimnaziale și grădinițe – vor începe noul an școlar diferit.

  • Liceul „Vasile Conta” – cursuri online;
  • Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă – cursuri online;
  • Colegiul Național „Ștefan cel Mare” – „Săptămâna verde”;
  • Colegiul Tehnic „Ion Creangă” – „Școala Altfel”;
  • Grădinița cu Program Prelungit nr. 1 – „Școala Altfel”;
  • Școala Gimnazială Domnească – „Școala Altfel”.
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