De ce nu vor începe cursurile pe 15 septembrie în anul școlar 2026-2027

Ani la rând elevii, profesorii și părinții știau că școala începe pe 15 septembrie sau în jurul acestei date, de ceva timp, lucrurile s-au schimbat, iar școlarii se întorc în bănci mai devreme ca altă dată.

Ministerul Educației a explicat de ce anul școlar 2026-2027 nu va începe pe 15 septembrie, ci pe 7 septembrie 2026.

Oficialii subliniază că dacă anul școlar ar începe cu o săptămână mai târziu, ar produce efecte asupra examenelor naționale.

„Începerea cursurilor cu o săptămână mai târziu ar fi implicat decalarea cu o săptămână a încheierii cursurilor anului școlar (25 iunie, față de 18 iunie), ceea ce are drept consecință decalarea cu o săptămână a examenelor naționale (evaluare națională și bacalaureat 2027)”, se arată în comunicatul Ministerului Educației.

Astfel, decizia de a începe școala pe 7 septembrie are în vedere „interesul superior al copilului ca probele scrise ale examenelor să nu se decaleze, date fiind etapele ulterioare (admiterea la liceu, pentru absolvenții clasei a VIII-a, respectiv admiterea la facultate, pentru absolvenții clasei a XII-a)”.

Ce se întâmplă cu „Școala altfel” și „Săptămâna verde”

De asemenea, Ministerul Educației a precizat că nu se va renunța la Școala altfel” și „Săptămâna verde”.

Ministerul subliniază că menținerea programelor naționale „Școala altfel” și „Săptămâna verde” este justificată de rolul lor educațional: „scopul acestor programe este să creeze cadrul pentru desfășurarea unor activități care să îmbine teoria cu aplicațiile ei din viața de zi cu zi”.

„Acest obiectiv poate fi atins prin activități gratuite, desfășurate în școală, folosindu-se resursele disponibile.”

În plus, eliminarea programelor „Școala altfel” și „Săptămâna verde” „nu ar fi generat reducerea numărului de săptămâni de cursuri, cele două programe fiind cuprinse în numărul total al acestora”, a evidențiat Ministerul Educației.

Ordinul care aprobă structura anului școlar 2026-2027 va fi publicat pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării după apariția în Monitorul Oficial.

15 septembrie, o tradiție veche pentru școala românească

Școala începea în mod tradițional pe 15 septembrie, o tradiție veche, care a fost o regulă în sistemul educațional românesc pentru aproape 60 de ani.

Pentru multe generații de elevi, anul școlar începea pe data de 15 septembrie, o dată fixă și consemnată în calendarele școlare oficiale din acele vremuri, un reper stabil pentru elevi, părinți și profesori.

Pentru prima dată s-a renunțat la această dată fixă în 2011, atunci anul școlar a început să debuteze în lunea cea mai apropiată de 15 septembrie.

Cel mai devreme, anul școlar a început pe 5 septembrie 2022, când semestrele au fost înlocuite cu 5 module care alternează cu 5 vacanțe pentru elevi.

Structura anului școlar 2026-2027

Anul școlar 2026-2027 va avea o durată de 36 de săptămâni de cursuri. Elevii vor începe școala pe 7 septembrie 2026 și vor intra în vacanța de vară pe 18 iunie 2027.

Săptămâna de vacanță la decizia inspectoratelor școlare județene sau al municipiului București va fi planificată în intervalul 15 februarie – 7 martie 2027.

Până la 1 aprilie 2026, fiecare unitate de învățământ va comunica elevilor și părinților săptămâna de vacanță aleasă la nivel de județ.

Programele naționale „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se vor desfășura în perioada 7 septembrie 2026 – 23 aprilie 2027, menținerea acestora fiind justificată de scopul lor educațional.

Ministerul Educației a aprobat structura anului școlar 2026-2027 Foto: Ministerul Educației

