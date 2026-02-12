Anul școlar 2026-2027 are 36 de săptămâni

Anul școlar va avea o durată de 36 de săptămâni de cursuri. Elevii vor începe școala pe 7 septembrie 2026 și vor intra în vacanța de vară pe 18 iunie 2027.

Săptămâna de vacanță la decizia inspectoratelor școlare județene sau al municipiului București va fi planificată în intervalul 15 februarie – 7 martie 2027.

Până la 1 aprilie 2026, fiecare unitate de învățământ va comunica elevilor și părinților săptămâna de vacanță aleasă la nivel de județ.

Programele naționale „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se vor desfășura în perioada 7 septembrie 2026 – 23 aprilie 2027, menținerea acestora fiind justificată de scopul lor educațional.

Ministerul Educației a aprobat structura anului școlar 2026-2027 Foto: Ministerul Educației

„În ceea ce privește decizia de a menține Programele Naționale „Școala altfel” și „Săptămâna verde”, aceasta este justificată de faptul că scopul acestor programe este să creeze cadrul pentru desfășurarea unor activități care să îmbine teoria cu aplicațiile ei din viața de zi cu zi. Acest obiectiv poate fi atins prin activități gratuite, desfășurate în școală, folosindu-se resursele disponibile.”, a precizat Ministerul Educației.

De ce nu începe anul școlar pe 15 septembrie 2026

Legat de propunerea de începere a anului școlar în data de 15 septembrie, Ministerul Educației a precizat că decalarea cursurilor ar fi implicat amânarea examenelor naționale.

„Referitor la propunerile de începere a anului școlar în 15 septembrie, cu încheierea acestuia în 15 iunie, respectiv de eliminare/comasare a Programelor Naționale „Școala altfel” și „Săptămâna verde”:

eliminarea acestor programe nu ar fi generat reducerea numărului de săptămâni de cursuri, cele două programe fiind cuprinse în numărul total al acestora;

începerea cursurilor cu o săptămână mai târziu ar fi implicat decalarea cu o săptămână a încheierii cursurilor anului școlar (25 iunie, față de 18 iunie), ceea ce are drept consecință decalarea cu o săptămână a examenelor naționale (evaluare națională și bacalaureat 2027).”, a arătat Ministerul Educației.

Ministerul face apel la unitățile de învățământ să valorifice aceste programe pentru beneficiul elevilor și al comunității educaționale: „activitățile care pot fi organizate în cadrul acestor programe pot fi un sprijin real nu doar pentru învățarea în contexte nonformale și dezvoltarea socioemoțională a copiilor, ci și pentru întărirea parteneriatului școală, părinți și comunitate”.

Ordinul care aprobă structura anului școlar 2026-2027 va fi disponibil pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării după publicarea în Monitorul Oficial.

Calendarul anului școlar 2026-2027 a fost pus în consultare de Ministerul Educației la sfârșitul lunii ianuarie.

