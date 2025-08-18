Educația elevilor din București, influențată de cartierul în care învață. Topul zonelor cu cele mai bune școli

Șanse inegale: zona în care înveți te trimite ori la colegiu, ori la sapă

Viitorul unui elev de gimnaziu poate fi influențat decisiv de o mulțime de factori, însă cartierul în care învață este unul dintre cei decisivi. Așa se face că un copil care merge la o școală din centrul orașului are șanse foarte mari să ajungă într-un liceu de top, pe când cei care învață în școli din zone mărginașe sau foarte sărace au șanse extrem de mici. Motivul? În București există o discrepanță uriașă în ceea ce privește nivelul de performanță și rezultatele academice cu care se mândresc școlile.

„Am analizat performanța a peste 13.000 de elevi din 223 de școli gimnaziale din București la examenul de Evaluare Națională 2025 pentru a determina cum influențează cartierul șansele unui copil de a ajunge la un liceu de elită”, au explicat realizatorii studiului.

Concluzia? „Datele analizate relevă o prăpastie uriașă între cartiere: Capitala este divizată în insule de excelență academică și zone în care șansa la o educație de performanță este dramatic redusă. Astfel, un copil are de până la 14 ori mai multe șanse să ajungă la un colegiu național de top doar pentru că locuiește câțiva kilometri mai la nord sau mai aproape de centru”, arată reprezentanții platformei.

Aceștia au precizat că analiza lor este o cartografiere extrem de fidelă a inegalității de șanse care nu ar fi trebuit să existe niciodată în sistem.

Piața Romană, București. Foto: Shutterstock

Top 5 cartiere cu cele mai bune performanțe la Evaluarea Națională

Cinci cartiere din București reușesc să trimită peste o treime dintre elevii lor la colegii naționale, de peste două ori mai mult decât media Capitalei (15%): Romana-Magheru (42.5%), Foișor-Pache (38.3%), Piața Victoriei (36.4%), Moșilor-Armenească (35.7%) și Vatra Luminoasă (35.1%). La polul opus, în cinci cartiere – Apărătorii Patriei, Chitila, Electronicii, Giulești Sârbi și Pipera, niciun elev nu a atins performanța de a intra la un colegiu național.

Studiul mai arată că cea mai mare discrepanță în ceea ce privește media la Evaluarea Națională este între cartierul Vatra Nouă (9.20) și cartierul Electronicii (4.49).

„Doar 9 cartiere din tot Bucureștiul au o rată de promovare de 100% (toți elevii au luat peste 5): Aviatorilor, Dacia, Dristor, Mărășești – Timpuri Noi, Piața Victoriei, Primăverii, Străulești, Vatra Nouă. La polul opus, în Giulești Sârbi, aproape jumătate dintre elevi (45.5%) nu reușesc să obțină nota 5, iar în Electronicii rata de nepromovare este de 77.8%.

În unele cazuri, se observă discrepanțe majore și în cadrul cartierelor. De exemplu, în Cișmigiu, media la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” (9.74) este cu aproape 3 puncte mai mare decât la Școala Gimnazială „Uruguay” (7.02). O situație similară, cu discrepanțe semnificativ mai mici, se întâlnește și în Nord, unde Colegiul „Tudor Vianu”, cu o medie de 9.80, ridică singură media întregului cartier Aviatorilor la 9.00”, au descoperit autorii studiului.

Să înveți la o școală din cartierul Ferentari înseamnă să ai șanse infime de a ajunge la un colegiu de elită. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock

Zona de nord a Capitalei, centru de excelență academică

Un copil care locuiește și învață în cartierul Romană-Magheru are de peste 13 ori mai multe șanse de a ajunge la un colegiu național de top față de un copil din Ferentari. De asemnea, un elev care învață în zona de Nord a Capitalei are de 2.5 ori mai multe șanse de a ajunge la un colegiu național de top. (Aviatorilor – 23.4%), față de un copil care locuiește din zona de Sud (Berceni – 9.0%).

În cartierul Titan – Balta Albă, care are cel mai mare număr de elevi (1.722), șansele de a ajunge la un colegiu național de top sunt duble (19.9%) față de Berceni (9.0%), care are al doilea cel mai mare număr de elevi (1216).