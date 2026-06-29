Intervenția a avut loc duminică, la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, unde dr. Sterie Ciprian Adrian, de la Secția Chirurgie Generală II, a realizat cu succes operația. În ciuda recuperării postoperatorii, Răzvan a decis să nu lase această situație să îi afecteze parcursul educațional. „Nu voiam să ratez examenul pentru care m-am pregătit în toți acești ani. Era important pentru mine să îl susțin”, a declarat tânărul.

Pentru a-i permite să participe la examen în condiții speciale, Inspectoratul Școlar Gorj, conducerea spitalului și personalul medical al secției de chirurgie au colaborat îndeaproape. Camera de spital a fost transformată temporar într-o sală de examen, echipată corespunzător cu supraveghere audio-video, conform cerințelor legale. De asemenea, o comisie desemnată de centrul de examinare de la Colegiul Național „Ecaterina Teodoroiu” s-a deplasat la spital pentru a asigura desfășurarea corectă a probei scrise.

„Întregul proces s-a desfășurat fără incidente. Elevul a fost extrem de determinat, iar starea sa de sănătate este monitorizată constant”, a transmis conducerea unității medicale.

Răzvan, absolvent al profilului matematică-informatică, a demonstrat astfel o voință remarcabilă, pregătindu-se pentru examen chiar și în condițiile dificile de după operație. Este de așteptat ca el să susțină și următoarea probă scrisă, tot din incinta spitalului, în funcție de evoluția stării sale de sănătate.

Ministerul Educației a anunțat oficial, printr-un comunicat de urgență, că proba scrisă obligatorie a profilului (matematică sau istorie — proba Ec) din cadrul examenului național de Bacalaureat 2026 nu se va mai susține în ziua de marți, 30 iunie, așa cum era stabilit inițial.

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