Facilitatea este destinată candidaților la studiile de licență ai Facultății de Automatică și Calculatoare din Iași, care susțin testul-grilă cu prezență fizică, precum și celor înscriși la Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino”, unde admiterea include proba practică de desen.

Decizia a fost adoptată prin derogare de la Procedura privind cazarea studenților în cămine și face parte din strategia TUIASI de sprijinire a accesului la educație.

Candidații care doresc să beneficieze de cazare gratuită sunt îndrumați să contacteze facultatea la care se înscriu pentru rezervarea locurilor și pentru informații privind documentele necesare.

Conducerea universității spune că măsura urmărește să elimine una dintre grijile importante ale candidaților care vin din alte județe pentru susținerea examenelor de admitere.

„Campusul «Tudor Vladimirescu» nu este doar un loc unde studenții dorm – este primul contact al unui tânăr cu viața universitară, primul pas într-o comunitate care îl va forma pentru anii următori.”, a declarat conf. dr. ing. Bogdan Istrate, prorector responsabil cu Relația cu Studenții, pentru „Ziarul de Iași”.

Acesta a explicat că universitatea dorește să reducă presiunea financiară asupra candidaților.

„Un candidat care vine de la sute de kilometri să dea examen la TUIASI nu trebuie să se gândească la unde doarme în noaptea dinainte sau cum își permite două zile la Iași. Stresul admiterii este deja suficient de mare. Cazarea gratuită în perioada admiterii este un gest concret prin care universitatea spune: venim în întâmpinarea ta”, a adăugat Bogdan Istrate.

Universitatea a anunțat că va acorda cazare gratuită și candidaților români de pretutindeni, inclusiv celor din Republica Moldova, Ucraina și alte state cu comunități românești, care vin să depună în original documentele de înscriere la programele de licență, masterat și doctorat.

„Egalitatea de șanse nu este un slogan, ci o condiție a accesului echitabil la educație. Este firesc să sprijinim candidații care doresc să participe la admiterea în universitatea noastră. Nu este un gest de promovare, ci un sprijin firesc, într-un timp în care unui tânăr nu îi este deloc ușor, din punct de vedere financiar, să se deplaseze și să se cazeze într-un alt oraș fie și pentru două zile”, a declarat rectorul TUIASI, prof. dr. ing. Dan Cașcaval.

Candidații care participă la ședințele gratuite de pregătire pentru admitere, precum și însoțitorii lor, pot beneficia de cazare în Campusul „Tudor Vladimirescu” la un tarif redus de 15 lei pe noapte, în baza Deciziei Rectorului nr. 212 din 16 iunie 2022.

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