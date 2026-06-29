Pensionara din Marea Britanie are interdicție pe viață în lanțul de magazine

O pensionară în vârstă de 79 de ani, Rita Seymour, a fost interzisă pe viață să mai intre în oricare dintre magazinele Sainsbury’s din Marea Britanie, după ce a fost acuzată că s-a certat cu unul dintre angajații unui magazin din Hook, Hampshire, relatează Daily Mail.

Cum a ajuns pensionara de 79 de ani să se certe cu angajații magazinului

Incidentul care a dus la interdicția pe viață s-a petrecut în iunie, când doamna Seymour se afla la magazin pentru cumpărăturile săptămânale, cheltuind între 80 și 100 de lire sterline.

După ce a plătit pentru produsele achiziționate, aceasta s-a îndreptat spre ghișeul unde intenționa să cumpere un bilet pentru loteria Euromillions. Pensionara susține că a cerut de mai multe ori un bilet de la o angajată, însă nu a primit niciun răspuns.

În schimb, a auzit-o pe aceasta vorbind la cască și afirmând: „Această clientă este nepoliticoasă cu mine”.

În urma acestui schimb, managerii magazinului ar fi intervenit, iar tensiunile au escaladat.

Femeia susține că angajații au fost cei care au început să țipe la ea primii

Conform relatării doamnei Seymour, managerii ar fi început să țipe și să gesticuleze. Într-un moment de tensiune, aceștia au încercat să activeze o cameră video portabilă, dar pensionara a recunoscut că a împins camera din mâna unei angajate, cauzând căderea acesteia pe podea.

„Nu sunt vinovată, nu am fost rea cu ea… Am aproape 80 de ani, nu aș începe un conflict cu nimeni. Am lucrat toată viața în relații cu clienții, și nu am fost niciodată tratată așa”, a declarat Rita Seymour, citată de Daily Mail.

Angajații au acuzat-o ulterior că ar fi furat cumpărăturile

În plus, aceasta a fost acuzată că ar fi „furat” cumpărăturile, dar a demonstrat prin bonul fiscal că toate produsele fuseseră plătite. Cu toate acestea, a fost escortată afară din magazin.

Femeia s-a ales cu interdicție pe viața din partea magazinului britanic

A doua zi, doamna Seymour s-a întors la magazin pentru a clarifica situația. A fost întâmpinată cu o scrisoare oficială în care i se comunica faptul că accesul său în toate magazinele Sainsbury’s și Argos din țară, inclusiv în parcările acestora, este interzis pe viață.

„Am fost atât de șocată de cele întâmplate. Tremuram când am plecat de acolo; aproape că am plâns. Mi-au distrus încrederea, am simțit că vreau să mă ascund. Nu știam la cine să apelez ca să îndrept lucrurile”, a spus ea.

Cum a răspuns magazinul britanic în cazul pensionarei

Rita Seymour a trimis o plângere către biroul regional al Sainsbury’s, însă răspunsul companiei a fost în favoarea angajaților.

„Vrem ca toată lumea să se simtă binevenită când face cumpărături la noi, iar colegii noștri lucrează din greu pentru a crea o experiență pozitivă în magazin.

Luăm în serios orice formă de comportament abuziv sau nepotrivit și, în urma mai multor incidente, am decis să revocăm dreptul acestei persoane de a face cumpărături în magazinul nostru din Hook.

Această decizie nu a fost luată cu ușurință, dar siguranța și bunăstarea colegilor și clienților sunt întotdeauna pe primul loc”, a declarat un purtător de cuvânt al lanțului.

Pensionara se apără și susține că nu a mai fost implicată în alte incidente în trecut

Fosta angajată în domeniul serviciilor pentru clienți, care trăiește în Hook din 1981, respinge acuzațiile potrivit cărora ar mai fi fost implicată în alte incidente în trecut.

„Nu aș spune niciodată minciuni. Locuiesc aici de 45 de ani și nu am nicio pată pe caracterul meu. Nu sunt o persoană conflictuală, dar să fiu tratată așa?! Nu voi renunța. De ce ar trebui să accept asta?”, a mai spus ea, potrivit sursei citate mai sus.

Acum, femeia trebuie să parcurgă un drum de 30 de minute pe jos pentru a ajunge la un magazin Tesco, în timp ce Sainsbury’s era situat la doar opt minute de mers pe jos de locuința sa. Cu toate acestea, ea rămâne hotărâtă să conteste decizia de interdicție.

Un caz similar a avut loc și în România, în urmă cu doat câteva săptămâni. Doi bărbați s-au certat și s-au luat la bătaie chiar printre rafturile unui supermarket din Cluj, de față cu vânzătoarea. Polițiștii au luat măsuri mai dure în cazul celor doi clujeni care s-au ales cu amenzi pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.

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