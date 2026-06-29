Codul roșu de furtuni a făcut prăpăd în Târgoviște

În cursul zilei de luni, 29 iunie 2026, meteorologii ANM au emis o serie de avertizări și alerte Nowcasting, în plin cord roșu de caniculă. Atenționarea Nowcasting a fost valabilă și pentru județul Dâmbovița, acolo unde meteorologii au anunțat cod roșu de furtuni, vijelii și căderi de grindină.

Cod roșu de furtuni a lovit cu putere municipiul Târgoviște și împrejurimile, transformând o zi caniculară de vară într-un peisaj de coșmar. Fenomenele extreme au provocat distrugeri semnificative, culminând cu prăbușirea acoperișului unui bloc pe strada Independenței, unde o persoană a fost grav rănită. Zeci de copaci au fost puși la pământ, iar drumurile au devenit impracticabile.

furtuna acoperis rupt targovisteIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 4

Vântul a rupt și a aruncat în stradă acoperișul unui bloc din Târgoviște

Furtuna violentă, însoțită de grindină și vânt puternic, a smuls acoperișul unui bloc de locuințe din Târgoviște, prăbușindu-l pe carosabil. Potrivit portalului de știri locale Dambovita24.ro, o persoană a fost surprinsă sub structura masivă.

Pompierii militari au intervenit rapid, reușind să o scoată conștientă. Victima a primit îngrijiri medicale la fața locului înainte de a fi transportată de urgență la spital.

Bilanțul distrugerilor provocate de furtună la Târgoviște

Echipajele ISU Dâmbovița au fost mobilizate în mai multe zone critice pentru a îndepărta pericolele și a restabili circulația. Autoritățile au raportat intervenții în puncte precum:

  • Strada Unirii: Elemente desprinse ale unui acoperiș au fost eliminate pentru prevenirea unor accidente.
  • Vasile Voiculescu și Vlad Țepeș: Copaci doborâți de vânt au blocat carosabilul.
  • Calea Câmpulung și Calea Ploiești: Echipajele au degajat arbori și stâlpi prăbușiți.
  • Localitatea Răzvad, strada Gura Văii: Stâlpi și copaci căzuți au întrerupt traficul.

Peste 40 de apeluri la 112 după furtunile de luni din Târgoviște

Reprezentanții ISU Dâmbovița au transmis bilanțul furtunii de luni, 29 iunie, din Târgoviște: peste 40 de apeluri la 112 au fost înregistrate din cauza furtuni și zeci de copaci au fost puși la pământ.

„Ca urmare a manifestării fenomenelor meteorologice, pompierii dâmbovițeni acționează, în acest moment, pentru gestionarea mai multor situații generate de vremea severă, în 9 locații din 2 localități (Târgoviște și Răzvad)

Totodată ca urmare a codului ROȘU, la nivelul ISUJ Dâmbovița sunt înregistrate aproximativ 45 de apeluri prin SNUAU 112 ce semnalează efecte produse de fenomenele hidrometeorologice. Intervențiile vizează degajarea unor copaci, stâlpi și elemente de acoperiș desprinse.

Vă reamintim că, din cauza vântului puternic, un acoperiș al unui bloc de locuințe s-a prăbușit pe carosabil, o persoană fiind surprinsă sub acesta. Victima a fost extrasă în stare de conștiență și evaluată medical la locul intervenției. Ulterior, aceasta a fost transportată la spital, conștientă, cu leziuni la nivelul membrelor inferioare”, a mai transmis ISU Dâmbovița.

acoperisul din targoviste smuls de vant aruncat pe stradaIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 5

ISU Dâmbovița a trimis recomandări pentru populație, în contextul codului roșu de furtuni

ISU Dâmbovița a emis sfaturi vitale pentru cetățeni, având în vedere că fenomenele meteo rămân în dinamică:

  • Evitați deplasările: Stați departe de zonele afectate, arbori, stâlpi sau panouri instabile.
  • Adăpostiți-vă în siguranță: Închideți ferestrele și securizați obiectele de pe balcoane.
  • Prudență la rețelele electrice: Nu atingeți cabluri căzute și anunțați autoritățile.
  • Preveniți inundațiile: Curățați rigolele pentru a permite scurgerea apei.

Șoferii au fost surprinși de căderi de grindihnă în Bihor

Zeci de județe din România au intrat luni sub alertă Nowcasting de furtuni, în plin cod roșu de caniculă. În Bihor, șoferii aflați în trafic în zona Tinca au fost surprinși de căderi de grindină.

În imaginile distribuite în mediul online se vede cum grindina de mici dimensiuni i-a determinat pe șoferi să oprească pe dreapta.

ANM a emis mai multe avertizări Nowcasting de vijelii și furtuni în România

Administrația Națională de Meteorologie a emis pe 29 iunie 2026 multiple avertizări de furtuni violente și ploi torențiale, în ciuda temperaturilor extreme de 44°C cauzate de Codul Roșu de caniculă. Avertizările vizează județe precum Dâmbovița, Buzău, Harghita, Hunedoara și Prahova.

ANM a emis o avertizare nowcasting de Cod Galben în județul Buzău, valabilă luni, între orele 17.25 și 18.30. Avertizarea vizează localitățile Nehoiu, Gura Teghii, Chiojdu și Siriu, unde se vor înregistra ploi torențiale care pot acumula 20-30 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 50-70 km/h și, izolat, căderi de grindină de mici dimensiuni, cu diametrul de 1-2 cm.

Meteorologii au extins Codul Galben și în județul Harghita, pentru intervalul 17.14 – 18.15. Localitățile afectate includ Miercurea Ciuc, Bălan, Sândominic și multe altele. În aceste zone, se prognozează averse torențiale de 20-30 l/mp, descărcări electrice frecvente și vijelii de 50-70 km/h. Fenomene similare sunt așteptate și în județul Dâmbovița, unde localitățile Băleni, Bucșani, Văcărești, Finta, Nucet și Dobra au fost incluse în avertizarea Cod Galben valabilă până la ora 18.00.

În județul Hunedoara, localitățile Brad, Geoagiu, Simeria și altele sunt vizate de un Cod Portocaliu valabil între orele 17.00 și 18.00. Aici, meteorologii anunță grindină cu diametrul de 2-4 cm, vijelii cu rafale de până la 70 km/h și ploi torențiale ce pot depăși 30 l/mp într-un timp foarte scurt.

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