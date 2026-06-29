Pentru a preveni astfel de probleme, ANPC recomandă respectarea unor măsuri simple, dar esențiale:

Hidratarea corectă: Atenție la băuturi

Apa și băuturile răcoritoare pot deveni improprii consumului dacă sunt expuse la soare sau la temperaturi ridicate. Evitați să cumpărați produse care au stat mult timp în căldură și verificați întotdeauna integritatea ambalajului, sigiliul de siguranță și eticheta produsului, avertizează reprezentanții ANPC.

Înghețata: Nu recongelați sub nicio formă

Înghețata, unul dintre cele mai populare produse pe timp de vară, necesită o atenție deosebită. Este esențial să o achiziționați doar din locuri care asigură un lanț frigorific neîntrerupt. Evitați produsele cu ambalaje deteriorate sau care au fost evident recongelate. De asemenea, specialiștii subliniază: „Nu recongelați înghețata după ce a fost decongelată, pentru a preveni riscurile alimentare”.

Ciocolata și dulciurile, mai sensibile la căldură

Produsele din ciocolată pot suferi deteriorări rapide sub razele directe ale soarelui. Este recomandat să le cumpărați doar din spații răcoroase și să evitați produsele deformate sau topite. De asemenea, verificarea termenului de valabilitate și a ambalajului este obligatorie.

Fructele și legumele, proaspete și depozitate corect

Fructele și legumele de sezon trebuie să fie întotdeauna proaspete, fără semne de alterare. „Evitați produsele expuse direct la soare și consumați-le cât mai repede posibil după achiziție, mai ales dacă sunt perisabile”, sfătuiesc specialiștii ANPC.

Produse perisabile: Transportați-le cu grijă

Carnea, lactatele sau alte produse perisabile ar trebui cumpărate la finalul sesiunii de cumpărături. Folosiți genți termoizolante pentru transport și asigurați-vă că respectați condițiile de depozitare recomandate de producător.

Sfaturi generale pentru un consum în siguranță

ANPC subliniază importanța achiziționării produselor alimentare doar din unități autorizate. În plus, etichetele trebuie citite cu atenție pentru a verifica termenul de valabilitate și condițiile de păstrare. Păstrați bonul fiscal, care este necesar în cazul în care doriți să faceți o reclamație.

Nu în ultimul rând, alimentele destinate copiilor, vârstnicilor sau persoanelor cu afecțiuni cronice necesită o atenție suplimentară, deoarece aceste categorii sunt mai vulnerabile la toxiinfecții alimentare. Urmând aceste sfaturi, vă puteți proteja sănătatea și vă puteți bucura în siguranță de vară.

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