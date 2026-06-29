Administrația Națională de Meteorologie a început să emită avertizări Nowcvasting de furtuni violente și ploi torențiale, în plin Cod Roșu de caniculă în România. Meteorologii avertizează că instabilitatea atmosferică va fi deosebit de accentuată în următoarele ore, fiind vizate localități din mai multe regiuni ale țării unde se vor înregistra fenomene severe.

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