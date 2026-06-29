Baremul de corectare la BAC Română 2026

Barem examen BAC Română 2026, publicat de Ministerul Educației

Baremul și subiectele BAC Română 2026 oficiale au fost publicate de Ministerul Educației la ora 15:00.

Barem examen BAC 2026 Limba Română, Profil Real

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Barem examen BAC 2025 Limba Română, Profil Uman

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Calendarul de BAC 2026 s-a modificat ușor după ce probele de matematică și istorie au fost amânate pe 1 iulie

Proba la disciplina obligatorie a examenului de Bacalaureat se amână cu o zi din cauza caniculei. Proba la matematică și istorie se va ține miercuri, 1 iulie.

Restul calendarului rămâne nemodificat. Toate celelalte probe scrise, afișarea primelor rezultate și depunerea contestațiilor își păstrează datele inițiale din calendarul național.

Programa BAC 2026

Programele valabile pentru examenul de Bacalaureat 2026 au fost publicate de Ministerul Educației pe site-ul edu.ro. Potrivit acestora, atât la profilul umanist, cât și la cel real absolvenții trebuie să studieze și să pregătească opere ale următorilor autori canonici:

Mihai Eminescu: Luceafărul, Scrisoarea I, Odă (în metru antic)

Luceafărul, Scrisoarea I, Odă (în metru antic) Ion Creangă: Amintiri din copilărie, Povestea lui Harap-Alb

Amintiri din copilărie, Povestea lui Harap-Alb I.L. Caragiale: O scrisoare pierdută, În vreme de război

O scrisoare pierdută, În vreme de război Titu Maiorescu: studii critice (Despre poezia română, În contra direcției de azi)

studii critice (Despre poezia română, În contra direcției de azi) Ioan Slavici: Moara cu noroc

Moara cu noroc George Bacovia: Plumb, Lacustră

Plumb, Lacustră Lucian Blaga: Eu nu strivesc corola de minuni a lumii, Paradis în destrămare

Eu nu strivesc corola de minuni a lumii, Paradis în destrămare Tudor Arghezi: Testament, Flori de mucigai

Testament, Flori de mucigai Ion Barbu: Riga Crypto și lapona Enigel, Joc secund

Riga Crypto și lapona Enigel, Joc secund Mihail Sadoveanu: Baltagul, Hanu Ancuței

Baltagul, Hanu Ancuței Liviu Rebreanu: Ion, Pădurea spânzuraților

Ion, Pădurea spânzuraților Camil Petrescu: Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război; Patul lui Procust

Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război; Patul lui Procust George Călinescu: Enigma Otiliei

Enigma Otiliei Eugen Lovinescu: studii critice

studii critice Marin Preda: Moromeții, Cel mai iubit dintre pământeni

Moromeții, Cel mai iubit dintre pământeni Nichita Stănescu: 11 elegii, poezii din Necuvintele

Bacalaureat 2026. Calendarul examenelor din toamnă

Elevii care, din diferite motive, nu au susținut proba din iarnă- vară a Bacalaureatului mai au o șansă în toamnă. Această sesiune nu a suferit nici o modificare față de anii trecuți și se desfășoară după următorul calendar:

14-21 iulie 2026 Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe

Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe 3-4 august 2026 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A 4 – 5 august 2026 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B 6 – 7 august 2026 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C 5 – 6 august 2026 Evaluarea competențelor digitale – proba D

Evaluarea competențelor digitale – proba D 10 august 2026 Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă

Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă 11 august 2026 Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă

Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă 12 august 2026 Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă

Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă 13 august 2026 Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă 18 august 2026 Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12.00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14.00 – 18.00)

Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12.00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14.00 – 18.00) 19-20 august 2026 Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor 20-21 august 2026 Soluționarea contestațiilor

Soluționarea contestațiilor 24 august 2026 Afișarea rezultatelor finale

Vezi Subiectele la română la BAC 2026. Ce le-a picat absolvenților de liceu la examenul la română.

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