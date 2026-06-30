Planul de restructurare face parte din strategia companiei de a-și eficientiza activitatea prin automatizare și utilizarea inteligenței artificiale.

Potrivit BAT, aproximativ 5.500 de locuri de muncă vor fi eliminate, iar alte 3.500 de posturi vor fi transferate către furnizori externi de servicii, inclusiv compania de consultanță și tehnologie Accenture.

Compania a precizat că restructurarea nu va afecta operațiunile din Statele Unite, cea mai importantă piață pentru grup, însă nu a oferit detalii privind țările sau diviziile în care vor avea loc concedierile.

British American Tobacco estimează că programul va genera economii anuale suplimentare de aproximativ 600 de milioane de lire sterline până în 2028.

Potrivit companiei, circa 500 de milioane de lire din aceste economii ar urma să fie realizate încă din 2027, ca urmare a reducerii costurilor operaționale și a eficientizării proceselor interne.

Gigantul britanic încearcă să facă față scăderii continue a cererii pentru țigările tradiționale, în timp ce își accelerează tranziția către produse alternative, precum țigările electronice și produsele cu nicotină fără fum.

În același timp, compania se confruntă cu reglementări din ce în ce mai stricte pe numeroase piețe și cu întârzieri în dezvoltarea și lansarea unor produse noi, ceea ce pune presiune asupra rezultatelor financiare.

BAT avertizase încă din luna februarie că noul program de creștere a productivității ar putea conduce la reduceri de personal, însă dimensiunea restructurării i-a surprins pe analiști.

Investitorii au primit cu prudență anunțul companiei, iar acțiunile British American Tobacco au scăzut cu aproximativ 2%, având o evoluție mai slabă decât indicele bursier londonez FTSE 100.

Potrivit analiștilor, reacția negativă a pieței reflectă îngrijorările că grupul ar putea fi nevoit să adopte măsuri suplimentare de reducere a costurilor pentru a-și atinge obiectivele financiare, pe fondul declinului accelerat al pieței tradiționale a produselor din tutun și al concurenței tot mai puternice din segmentul produselor alternative cu nicotină.

Și angajații BAT din România ar putea fi afectați de concedieri.

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