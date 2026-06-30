Presupus atac cu bombă la Monaco

Explozia s-a produs luni seară, cu puțin înainte de ora 21:00, într-un bloc situat pe strada Révérend Père Louis Frolla, aproape de Place des Moulins.

Après l'explosion à Monaco, le ministre d'État annonce "deux victimes en urgence absolue" pic.twitter.com/xGDu0cCdYD — BFM (@BFMTV) June 29, 2026

Potrivit autorităților din Monaco, trei persoane au fost rănite: Vadim Iermolaiev; partenera sa și un băiat de 13 ani, considerat membru al aceleiași familii.

Cei doi adulți au suferit răni grave, care le pun viața în pericol, în timp ce adolescentul a fost rănit mai ușor și este în stare stabilă.

Victimele au fost transportate la spitale din Nisa, deoarece Monaco nu dispune de infrastructura necesară pentru tratarea unor astfel de cazuri grave.

Alte patru persoane au fost îngrijite de paramedici, inclusiv o persoană care a suferit șoc și mai multe cu tăieturi cauzate de geamurile sparte.

Incidentul s-a produs într-un imobil rezidențial aflat în apropierea graniței dintre Monaco și Franța.

Zona a fost imediat izolată de poliție, iar autoritățile au activat planul de intervenție pentru incidente cu victime multiple. Aproximativ 50 de pompieri și peste 80 de polițiști au fost mobilizați, inclusiv echipe franceze venite în sprijin.

Explosion à Monaco: un colis piégé a été déposé en bas d'un immeuble pic.twitter.com/8yr3VOxfNm — BFM (@BFMTV) June 29, 2026

„Atac terorist”

Anchetatorii iau în calcul varianta unui dispozitiv exploziv amplasat intenționat.

Potrivit informațiilor publicate de Le Figaro, camerele de supraveghere au surprins un bărbat care a lăsat un rucsac în holul clădirii și a părăsit imediat zona.

🇲🇨 ALERTE - Attentat à la bombe ce soir à #Monaco, près de la place des Moulins. Plusieurs victimes.

De nombreux secours convergent sur les lieux.

Un suspect est activement recherché, il a été aperçu sur les caméras de vidéosurveillance en train de déposer un sac à dos. pic.twitter.com/dko4LYev8J — Infos Françaises (@InfosFrancaises) June 29, 2026

Explozia s-a produs la scurt timp după aceea, exact în momentul în care alte persoane intrau în imobil.

Premierul Principatului Monaco, Christophe Mirmand, a declarat că dispozitivul conținea probabil șuruburi și gloanțe .

„Probabil a fost un atac terorist”, a afirmat acesta, citat de Le Figaro.

El a precizat și că „Poliția adună în prezent probe”, în timp ce experții în explozibili încearcă să stabilească exact tipul dispozitivului folosit.

Vadim Iermolaiev, oligarhul ucrainean rănit în explozie

Vadim Iermolaiev, rănit de explozie, în vârstă de 58 de ani, este unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri ucraineni, fiind ani la rând în topul celor mai bogați antreprenori din țară.

Originar din Dnipro, el și-a construit averea prin Alef Group, un conglomerat cu investiții în dezvoltări imobiliare, industrie, agricultură, materiale de construcții și domeniul medical.

Potrivit Le Parisien, revista Forbes Ucraina l-a clasat pe locul 23 în topul celor mai bogați oameni din țară în 2022, după ce a dezvoltat proiecte imobiliare majore, inclusiv centrul comercial Most-City și bulevardul Katerynoslavsky din Dnipro.

În 2019, Iermolaiev a renunțat la cetățenia ucraineană și a obținut cetățenia cipriotă.

Potrivit Le Parisien, situația lui Vadim Iermolaiev s-a complicat în decembrie 2023, când Consiliul Național de Securitate și Apărare al Ucrainei a decis să îl includă pe lista persoanelor sancționate.

Mai multe publicații ucrainene au relatat că sancțiunile au fost motivate de suspiciuni privind continuarea unor activități comerciale în Crimeea după anexarea peninsulei de către Rusia.

Iermolaiev a respins acuzațiile și a contestat măsurile impuse de autoritățile de la Kiev.

Anterior, omul de afaceri fusese asociat și cu Versobank din Estonia, instituție bancară căreia i-a fost retrasă licența în 2018, în urma unor investigații privind combaterea spălării banilor, amintește Le Parisien.

Un suspect este căutat

Potrivit informațiilor publicate de Le Figaro și BFMTV, principalul suspect este un bărbat surprins de camerele de supraveghere purtând pantaloni bej, o geacă neagră și o pălărie care îi acoperea parțial fața.

Acesta ar fi fugit spre localitatea franceză Beausoleil imediat după ce a lăsat rucsacul în clădire.

🇲🇨 ATTENTAT À MONACO : La bombe, qui a blessée une famille ukrainienne, contenait des boulons et de la grenaille, annonce le ministre dÉtat monégasque.

Le suspect qui déposé le sac piégé devant le hall dun immeuble est toujours recherché. Une photo du suspect a été dévoilée.… https://t.co/hv3j2mTur8 pic.twitter.com/p8bcZJ0v6z — Infos Françaises (@InfosFrancaises) June 29, 2026

Poliția din Monaco colaborează cu autoritățile franceze pentru identificarea și prinderea suspectului.

Autoritățile au întărit imediat dispozitivul de securitate în Principat și au instituit filtre de control la principalele puncte de acces.

Premierul Christophe Mirmand a declarat: „Este important să putem colabora cu serviciile de informații pentru a identifica mediul victimelor, pentru a determina dacă alte persoane ar putea fi afectate de amenințări specifice și pentru a ne asigura că aceste evenimente nu se vor repeta în principat.”

🇲🇨 ATTENTAT À MONACO : Au moins trois blessés dont deux graves. Le plan rouge a été déclenché. Des sapeurs-pompiers des Alpes-Maritimes ont été appelés en renfort. https://t.co/hv3j2mTur8 pic.twitter.com/GOW0fG8tg3 — Infos Françaises (@InfosFrancaises) June 29, 2026

La rândul său, prințul Albert al II-lea a transmis că tragedia reprezintă „un șoc pentru întreaga comunitate monegască”, asigurând că toate instituțiile statului cooperează cu autoritățile franceze pentru elucidarea rapidă a cazului.

„Gândurile noastre se îndreaptă către victime, familiile acestora și locuitorii din Monaco. Sprijin deplin pentru forțele de securitate și serviciile de urgență mobilizate”, a scris și primarul orașului Nisa, Éric Ciotti, pe rețelele de socializare.

„Este pentru prima dată în istorie, din câte știu, când un astfel de act are loc în Principat”, a deplâns Christophe Mirmand.

Ancheta este în desfășurare, iar până în acest moment autoritățile nu au anunțat oficial mobilul atacului și nici dacă Vadim Iermolaiev a fost ținta directă a dispozitivului exploziv.