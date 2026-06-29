Noul director al TPBI, George Micu, fondator de afaceri profitabile și un master la Bioterra specializat pe terorism

O instituție inutilă, criticată inclusiv de primarul Ciucu

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) pare una dintre cele mai inutile instituții publice din România, dacă îi analizăm rezultatele. Aceasta a fost constituită, în anul 2017, sub forma unei structuri de cooperare a autorităților publice locale din regiune cu statut de utilitate publică. Deși până acum nu prea se văd rezultate, TPBI se ocupă cu planificarea, organizarea, coordonarea și monitorizarea serviciilor de transport public de călători din întreaga regiune metropolitană. Aceasta integrează rețelele de transport (autobuze, troleibuze, tramvaie și transport feroviar), stabilind traseele, programele de circulație și tarifele unice pentru operatori. În fapt, pare o „căpușă” creată pe vremea Gabrielei Firea și care se hrănește din societățile de transport deținute de primăriile din București-Ilfov (Societatea de Transport București, Societatea de Transport Voluntari, Regio Serv Transport din Buftea și Ecotrans din Chitila).

Conducerea TPBI este formată din Adunarea Generală a Asociaților, care este compusă din reprezentanții legali ai tuturor localităților membre (municipiul București, județul Ilfov prin Consiliul Județean și comunele/orașele din Ilfov), Consiliul Director (condus de primarul general Ciprian Ciucu) și directorul general secondat de o suită de directori și șefi.

Primarul general Ciprian Ciucu a criticat TPBI mai ales din cauza organigramei supradimensionate, a ineficienței financiare, a planificării deficitare a traseelor și a calității scăzute a serviciilor. Astfel că l-a demis pe directorul general al TPBI, Vladimir Ghițulescu, solicitând o reformă profundă a instituției. În locul lui a fost numit, acum câteva zile, George Micu în scaunul de director general. Nici Ghițulescu nu a fost lăsat pe drumuri, fiind pus ca director general adjunct tehnic.

Micu, CFR-ist pe viață

George Micu a absolvit Facultatea de Transporturi din cadrul Politehnicii București în 1990 și a făcut, după 18 ani, și un master în securitate internațională și terorism la renumita Bioterra. Cum a terminat facultatea, s-a angajat ca inginer la SNCFR, la Depoul Roșiori. După nouă ani ajunge la București ca șef de investiții la CFR Marfă, iar din 2001 începe era directoratelor – director tehnic la CFR IRLU, apoi la CFR Marfă. Au urmat diferite funcții de conducere la CFR Marfă, unde ajunge chiar director general în 2010.

George Micu a făcut un master în securitate internațională și terorism la renumita Bioterra

Ulterior devine director al Sucursalei CFR Marfă Muntenia-Dobrogea și, în 2013, director general adjunct la CFR Călători, iar la scurt timp director general al CFR SA. Se întoarce la CFR Marfă pe funcții mai mici și apoi de consilier al directorului general, iar în 2015 o cotește spre Autoritatea Feroviară Română (AFER) ca șef de departament. În 2020, Micu devine director al AFER pentru doi ani, după care decade iar în funcția de șef de departament.

Anul 2023 îl scoate din funcțiile de la stat și ajunge în mediul privat, ca director general la Magro Util SRL (firmă fondată de el și fratele său în anul 2007). În anul 2025, Micu se întoarce la stat pe funcția de șef de departament la AFER și de consilier onorific al ministrului de Finanțe, Alexandru Nazare. Iar de aici, direct în fruntea TPBI, numit pe data de 10 iunie.

George Micu a ocupat și poziții în consilii de administrație la CFR Călători (în 2013 și numit din nou în aprilie acest an cu mandat până în februarie 2027), CFR SA (2013-2014), Rofesped SA (2009-2012, companie controlată de CFR Marfă), Rolling Stock Company SA (între 2007 și 2010, companie deținută de operatorul feroviar privat Grup Feroviar Român și CFR Marfă), CFR RA (2010-2014) și CFR Marfă (2010 – 2012).

În urma unui control, din 2014, Curtea de Conturi a constatat că George Micu a încasat ilegal în perioada iunie 2013 – 15 ianuarie 2014 în jur de 60 de mii de euro, ca director general al CFR Marfă. În același an, Micu a dat în judecată CFR SA la Curtea de Arbitraj Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României pentru recuperarea unor drepturi băneşti din perioada cât a fost manager general al companiei, dar a pierdut.

Membrul „secret” al unui grup secret de lucru pentru Portul Constanța

Însă, din CV-ul lui Micu lipsesc câteva detalii importante. În anul 2020, pe când era director la AFER, Micu a fost numit, în taină, membru al unui grup secret de lucru pentru elaborarea strategiei de dezvoltare şi promovare a Portului Constanța în vederea creșterii competitivității acestuia. Format chiar la ordinul ministrului Transporturilor de atunci, Lucian Bode, grupul avea ca obiectiv principal transformarea Portului Constanța într-un centru regional de tranzit și distribuție de top, oferind cea mai scurtă alternativă de transport către centrul Europei. Iar măsurile prioritare identificate includeau modernizarea infrastructurii portuare și feroviare aferente, efectuarea lucrărilor de dragaj, creșterea siguranței navigației și accelerarea atragerii de fonduri europene.

Nu se știe ce a făcut acest grup de lucru, în afară că a avut acces la toate informațiile sensibile, pentru că nu există rapoarte sau evaluări publice. Dar se știe că 31 de persoane au făcut parte din grupul condus de Alexandru Nazare, pe atunci consilierul ministrului Transporturilor. Inițial, grupul era format din 28 de persoane, dar la scurt timp, printr-un nou ordin al ministrului, pe listă au mai fost adăugate trei persoane, printre care și George Micu.

Firma ascunsă cu un alt director

O altă lacună din CV-ul lui Micu este legată de firma Ancor B&M SRL. Aceasta a fost fondată în anul 2006 de soția sa, Cornelia Lenuța Micu, și de Anca Bucureanu. Soția lui Micu a lucrat la Curtea de Conturi, iar Anca Bucureanu este soția lui Victoraș Bucureanu, și el fost director general adjunct la CFR Marfă, AFER și CFR SA. Pentru aproape un an, în 2008, chiar George Micu și amicul Victoraș Florian Bucureanu au fost asociați alături de soții.

În acea perioadă, Micu era director general adjunct la CFR Marfă, iar Bucureanu ieșise pentru scurt timp de la stat și lucra ca director la Unicom Active Feroviare (firmă de transport feroviar din Grupul Unicom controlat de Constantin Iavorski; de altfel, Bucureanu a fost o perioadă acționar, între 2013 și 2018, la Unicom Tranzit). La scurt timp, denumirea firmei a fost schimbată în Prim Office Consulting SRL, iar locul soțiilor din firmă este luat de Sebastian Nae, care stă mai puțin de un an. Apoi, numele firmei a fost iar schimbat în Bind Business SRL, Bucureanu a devenit asociat unic, iar firma a fost închisă în anul 2014.

De altfel, nici Bucureanu nu a amintit niciodată despre această firmă prin CV-urile sale până s-a pensionat în anul 2020.

Anca Bucureanu a lucrat la Bursa Română de Mărfuri ca persoană de contact la unele licitații. Ca o coincidență, în anii 2010-2011, George Micu și Victoraș Bucureanu au semnat, din poziția lor de directori generali adjuncți, un contract prin care CFR Marfă a vândut 2.000 de vagoane la fier vechi prin Bursa Română de Mărfuri. În urma unui audit al Corpului de Control al prim-ministrului, s-a concluzionat că CFR Marfă a ieșit în pierdere după această tranzacție.

Firma fratelui, profituri de milioane de lei, contracte cu firme de stat

Magro Util SRL a fost trecută în CV-ul lui Micu pentru că aici a fost director între 2023 și 2025, când a fost dat afară prima oară de la AFER. Dar ce nu a scris Micu este că firma a fost fondată chiar de el și de fratele său, Mircea Micu, în anul 2007, cu obiect de activitate de construcții. Mai exact, firma se ocupă acum de „întreţinere curentă şi reparaţii periodice linii de cale ferată” și este autorizată de AFER. După fix un an, George Micu se retrage din firmă, lăsându-și fratele asociat unic.

La capitolul contracte cu statul, Magro Util a avut doar în 2014 un contract de aproape 130 de mii de lei cu Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale pentru „lucrări de construcții de căi ferate”. Datele financiare ale Magro Util sunt publice pe site-ul Ministerului de Finațe începând cu anul 2016, când a ieșit pe profit cu peste 435 de mii de lei. A urmat 2017 cu aproape un milion de lei și a mers pe profit până în zilele noastre, încheind anul trecut cu aproape 2,5 milioane de lei pe plus.

În mai multe rapoarte ale CFR Marfă, firma Magro Util figurează ca având contracte cu CFR Marfă în calitate de client. În anul 2024, conform raportul administratorilor, Magro Util SRL a fost unul dintre principalii 15 clienți ai CFR Marfă, reprezentând 1,9% din traficul facturat al societății.

Fiul, Cristian Alexandru, de la stat la privat și viceversa

La Magro Util SRL lucrează din 2016 ca director comercial și fiul lui George Micu, Cristian Alexandru. Și el este bine înfipt în zona transporturilor atât la stat, cât și în privat. Cristian Alexandru Micu a lucrat, încă din timpul facultății, din 2014, la compania privată de transporturi de marfă pe calea ferată R-P Rail SRL, controlată acum de Radu Gabriel Gheorghiu, intrând practic în concurență cu tatăl său.

Cristian Alexandru Micu, fiul lui George Micu, lucrează atât în privat, cât și ca funcționar administrativ la Centrul Regional de Excelență în Aviația Civilă.

La Cer-Fersped SA, o altă companie controlată de familia Gheorghiu, a devenit director general și administrator și Marinică Voicu, imediat după ce a plecat din funcția de director general al CFR Marfă, la sfârșitul lui 2019.

Cristian Alexandru Micu nu a lucrat nu doar la privat, ci și ca funcționar administrativ la Centrul Regional de Excelență în Aviația Civilă (deținut de Ministerul Transporturilor) și apoi la Tarom. Din 2016, Micu jr s-a angajat la Metrorex ca inginer, apoi ca responsabil cu protecția datelor cu caracter personal și secretar al grupului de lucru pentru implementarea strategiei naționale anticorupție, ca director comercial și ulterior șef serviciu. Să nu uităm că Metrorex se află în pragul falimentului. Anul 2023 i-a adus lui Micu jr calitatea de membru în CA al Informatică Feroviară SA (filială a CFR SA), cu mandat până în 2027 și cu o remunerație de 22.222 de lei brut/lună. După cum se vede, Micu jr a reușit să îndeplinească simultan mai multe joburi, la care se adăugau și afacerile personale.

Șapte firme pentru Micu jr

Cristian Alexandru Micu a fost asociat în șapte firme cu activități foarte diverse: restaurante, plasarea forței de muncă, comerț cu textile, publicitate sau consultanță.

În mai toate afacerile a fost asociat cu Andrei Cătălin Pop, cunoscut ca fondator al Gloriani Group SRL prin care a fost dezvoltat complexul rezidențial Citta del Lago din Corbeanca. Andrei Cătălin Pop este fiul cunoscutului om de afaceri Emil Pop, fondatorul grupului de firme Eka. Din toate aceste firme, Micu jr a ieșit prin 2021, mai puțin din una.

În 2015, Micu jr a fondat, împreună cu Alexandru Șerban și Maria Victoria Meiroșu, firma de publicitate TP Marketing Team SRL. Între timp, denumirea a fost schimbată în Cafeteria la Stat SRL. În 2020, cu puțin timp înainte ca Micu să devină director comercial la Metrorex (era angajat doar ca responsabil cu GDPR), Cafeteria la Stat SRL a deschis un chioșc prin care se vând cafele, sucuri, ape și crănțănele, la etajul 6 al Palatului CFR, unde își are sediul compania de metrou. Micu a părăsit afacerea în 2024, iar acum firma este deținută de Steluța David.

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