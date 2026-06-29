Structura șoselelor de mare viteză este grav afectată

Considerate un etalon al rezistenței și calității tehnice, rețelele de autostrăzi germane au început să se crape sub acțiunea directă a soarelui arzător, generând îngrijorare majoră în rândul autorităților de la Berlin, relatează Tagesspiegel.

Specialiștii în drumuri și poduri avertizează că structura șoselelor de mare viteză este grav afectată de lipsa unei alternanțe termice normale între zi și noapte.

Dacă autostrăzile nu beneficiază de o răcire suficientă pe parcursul nopții, căldura acumulată în profunzime menține materialele la temperaturi critice. În aceste condiții extreme, cimentul și straturile de legătură se înmoaie sub greutatea traficului greu, favorizând apariția unor deformații periculoase și a fisurilor adânci.

Pagube masive

O suprafață de beton crăpată a blocat autostrada A2 la sfârșitul săptămânii trecute. Lucrările de reparații sunt încă în desfășurare, motiv pentru care secțiunea dintre Theeßen în Saxonia-Anhalt și Brandenburg an der Havel rămâne închisă.

Autostrada A15 a fost, de asemenea, afectată încă din weekend. Sâmbătă, au avut loc așa-numite explozii în apropierea intersecției Forst în direcția Berlin. Acestea sunt fisuri în suprafața drumului. Ambele benzi au fost închise, iar traficul este deviat în prezent pe banda de urgență.

Autostrada A115 a fost însă redeschisă de luni dimineață. Fusese închisă în direcția Nuthetal, între Potsdam și Drewitz din cauza pagubelor provocate de căldură.

„Căldura intensă a soarelui poate încălzi suprafețele drumurilor la peste 60 de grade Celsius. Dacă acestea nu se răcesc suficient noaptea, liantul bituminos conținut în asfalt se înmoaie și se poate infiltra la suprafață”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Autorității Rutiere de Stat din Brandenburg, Dorothée Lorenz.

În acest context, se folosește termenul „pavaj transpirat”. Sub presiunea traficului, se formează umflături, apar șanțuri sau se desprind bucăți de asfalt. Acest lucru s-a întâmplat în weekend pe autostrăzile federale și de stat din aproape toate regiunile Brandenburgului.

Germania a înregistrat vineri cea mai ridicată temperatură măsurată vreodată, de 41,3 grade Celsius, în timp ce valul de caniculă continuă să afecteze mare parte din Europa. Meteorologii au avertizat că temperaturile ar putea depăși 42 de grade în weekend, potrivit AFP.



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