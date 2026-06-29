Schimbare la „Vorbește lumea”: „O nouă etapă pentru noi”. Anunțul făcut de PRO TV

Un nou decor, dar aceeași energie molipsitoare ce transformă fiecare dimineață într-o experiență memorabilă. După mai bine de un deceniu în care a adus în casele românilor povești autentice, invitați de excepție și momente care au făcut diminețile mai frumoase, emisiunea prezentată de Lili Sandu, Bogdan Ciudoiu și Shurubel (Andrei Lăcătuș) deschide un nou capitol.

Schimbarea vine chiar în preajma unui moment special pentru echipa „Vorbește lumea”, care se pregătește să sărbătorească 11 ani de emisiune pe data de 13 iulie. De-a lungul acestor ani, show-ul a adus pe micile ecrane 2.609 ediții, peste 18.000 de invitați și peste 6.500 de ore de emisie live.

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„Cei 11 ani petrecuți împreună au însemnat enorm pentru noi. Au fost ani de muncă intensă, emoții, provocări și bucurii împărtășite zi de zi cu cei care ne sunt alături, de acasă, încă din prima zi. Fiecare colț din «vechea casă» poartă amintiri și momente care au definit «Vorbește lumea». Mutarea într-o «casă nouă» înseamnă mai mult decât o schimbare de decor, este și o nouă etapă pentru noi. Rămânem cu aceeași echipă, aceeași energie și aceeași bucurie de a fi aproape de telespectatori în fiecare dimineață, într-un loc nou care ne oferă inspirație pentru a continua povestea emisiunii”, a spus Andreea Caranda, producătoarea executivă a emisiunii.

Așadar, show-ul „Vorbește lumea” continuă să aducă buna dispoziție în casele românilor de luni până vineri, de la ora 10.30, tot la PRO TV, dar acum dintr-un nou decor!

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