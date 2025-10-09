Poliția, sesizată de un profesor martor la agresiune

Bătăuși, cuțitari, agresori cu state vechi de plată care-și petrec nopțile în arest. Tineri care trăiesc după propriile lor legi și care se impun în fața celorlalți de cele mai multe ori cu pumnul. Nu sunt personaje dintr-un film polițist de pe Netflix, ci elevi de liceu pentru care bullying-ul a devenit a doua lor natură. Se întâmplă zilnic în școlile din România iar fenomenul a scăpat de mult de sub control. Ultimele cazuri: într-un liceu din Târgu Jiu, acolo unde o elevă și-a amenințat cu cuțitul un coleg, și într-o școală din județul Arad.

Primul incident și cel mai grav a avut loc pe holul unui liceu din județul Gorj, comuna Bălești, acolo unde o elevă de 18 ani a scos un cuțit și și-a amenințat cu moartea un coleg mai mic, în vârstă de 15 ani. Totul a pornit în urma unui conflict spontan declanșat între cei doi, au declarat martorii care au asistat la incident. Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Gorj au anunţat, joi, că poliţiştii din Târgu Jiu au fost sesizaţi de un profesor care a surprins scena, scrie news.ro.

„Din primele verificări efectuate de poliţiştii ajunşi la faţa locului, a reieşit faptul că în jurul orei 12:50, în timp ce se afla pe holul liceului, o tânără, în vârstă de 18 ani, din comuna Băleşti, elevă a clasei a XI-a, în urma unui conflict spontan, ar fi ameninţat cu un obiect tăietor-înţepător un alt elev care îşi urmează cursurile la aceeaşi unitate de învăţământ, în vârstă de 15 ani, din Târgu Jiu, fiindu-i provocată o stare de temere. Tânărului de 15 ani i-au fost aduse la cunoştinţă prevederile Legii 26/2024, acesta opunându-se emiterii unui ordin de protecţie provizoriu, fiindu-i înmânată o cerere pentru a se adresa instanţei”, au afirmat poliţiştii.

Autoritățile au deschis pe numele elevei agresoare un dosar penal pentru săvârşirea infracţiunilor de ameninţare şi port ilegal de obiecte periculoase. Tânăra a fost reţinută pentru 24 de ore.

Elevă de 12 ani bătută crunt pentru un băiat

În celălalt colț de țară, o elevă de 14 ani, din localitatea Pilu, judeţul Arad, a fost și ea reţinută de poliţişti. Și tot pentru agresiune: adolescenta și-a bătut o colegă mai mică, în vârstă de 12 ani, în curtea şcolii din localitate. Potrivit unor surse, bătaia ar fi avut loc din cauza unui băiat.

„La data de 1 octombrie a.c., poliţiştii din Pilu au fost sesizaţi despre faptul că, o minoră ar fi fost lovită de către o altă minoră, în vârstă de 14 ani, în incinta unei şcoli. În urma cercetărilor efectuate şi în baza probatoriului administrat, minora de 14 ani a fost reţinută pentru 24 de ore”, a transmis IPJ Timiş. Pe numele fetei polițiștii au deschis un dosar penal întocmit pentru lovire. Mai mult, conform reprezentanţilor ISJ Arad, directorul şcolii va propune scăderea notei la purtare a elevei agresoare.

Poliția română a lansat patru ghiduri antibullying

La Palatul Parlamentului a avut loc, joi, 18 septembrie, lansarea oficială a patru ghiduri dedicate prevenirii, gestionării și intervenției în cazurile de bullying, Inițiativa aparține Fundației Neuroatipic și Direcției Siguranță Școlară, structură specializată în cadrul Poliției Române.

Cele patru ghiduri se adresează tuturor celor implicați în viața școlară – elevi, părinți, profesori – și oferă soluții concrete, adaptate, pentru prevenirea și gestionarea situațiilor de bullying. Ghidurile pot fi descărcate gratuit de pe site-urile www.fundatianeuroatipic.ro și www.sigurantascolara.ro.