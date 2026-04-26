Datele arată probleme semnificative la nivel de gramatică, ortografie și redactare.

Conform raportului, 70% dintre elevi nu au obținut niciun punct la partea de respectare a normelor de scriere corectă la Subiectul I, unde candidații trebuiau să redacteze un text argumentativ și să respecte regulile de exprimare corectă. În plus, 22% nu au utilizat corect forma „doar” în locul adverbului „decât”.

La un alt item de gramatică, peste 54% dintre elevi nu au identificat forma corectă „să nu fii”, în timp ce 40% au greșit scrierea cuvântului „kilometri”, iar 27% au scris incorect „simpli”.

Ministerul Educației arată că aproape o treime dintre elevi au obținut note sub 5 la Limba și literatura română, respectiv 30,13% cu note între 1 și 4,99, în timp ce restul au obținut note de trecere sau peste.

La Subiectul I, punctele 6 și 7, jumătate dintre elevi au luat punctaj zero la cerințe de punctuație și ortografie, iar la alte exerciții de înțelegere a textului și argumentare, mulți elevi nu au reușit să formuleze răspunsuri corecte sau complete.

În schimb, elevii au avut rezultate mai bune la exercițiile de tip grilă, unde majoritatea au reușit să identifice răspunsurile corecte pe baza textelor.

La Subiectul al II-lea, unde au avut de scris un text argumentativ, de minimum 150 de cuvinte, doar 7,30% dintre elevi au obținut punctaj maxim la conținut, iar 9% la redactare, ceea ce arată dificultăți majore în exprimarea argumentată.

Evaluarea Națională a fost susținută digitalizat, iar lucrările au fost corectate de aproximativ 10.000 de profesori evaluatori la nivel național.

Peste 145.000 de lucrări au fost corectate la simularea Evaluării Naționale la Limba română 2026.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE