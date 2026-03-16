Simulare Evaluare Națională 2026, barem de corectare la Limba română. Primul subiect, 70 de puncte

La simularea examenului de Evaluare Națională 2026, proba la Limba și literatura română, elevii au primit două texte la prima vedere. Primul a fost un fragment din opera „De ce plânge mama?” de Ion D. Sîrbu, iar al doilea, articolul „Eu și vulpea”, scris de Vintilă Mihăilescu și publicat în Dilema Veche. Aceste două texte au făcut parte din primul subiect.

La subiectul I punctul A elevii au avut de rezolvat 9 cerințe. Primele patru dintre acestea sunt notate cu câte două puncte fiecare. Elevii care rezolvă perfect itemii 5, 6, 7, 8 și 9 obțin câte 6 puncte pentru fiecare dintre aceștia.

La subiectul I punctul B, primele patru exerciții valorează câte 2 puncte fiecare, iar itemii 5, 6, 7 și 8 valorează câte 6 puncte fiecare.

Elevii care rezolvă acest prim subiect cu toate cerințele sale obțin 70 de puncte. Adică nota 7.

La subiectul al doilea copiii au avut de redactat o compunere în care să argumenteze dacă oamenii știucum să reacționeze atunci când sunt dezamăgiți, când lucrurile nu merg așa cum ne-am fi așteptat.

Simulare Evaluare Națională 2026, barem de corectare la Limba română. Al doilea subiect, 20 de puncte

Subiectul al II-lea, notat cu 20 de puncte, le-a cerut elevilor să scrie un text argumentativ, de minimum 150 de cuvinte, în care să susțină, prin două argumente, răspunsul la întrebarea „crezi că știm cum să reacționăm atunci când lucrurile nu merg așa cum ne-am așteptat?”, valorificând textul 2 și experiența personală sau de lectură.

Simularea Evaluării Naționale 2026 continuă marți, 17 martie, cu proba la matematică.





