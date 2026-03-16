Simulare Evaluare Națională 2026. Ce subiecte au primit elevii la Limba și literatura română

Simulare Evaluare Națională 2026, Limba și literatura română. Ce texte la priva vedere au primit elevii la primul subiect

Pe baza celor două texte, „De ce plânge mama?” de Ion D. Sîrbu, și „Eu și vulpea”, de Vintilă Mihăilescu, elevii au avut de rezolvat mai multe cerințe. Primele au testat atenția copiilor care au trebuit să identifice în texte anumite aspecte solicitate. De asemenea, primii itemi au fost de tip grilă, iar elevii au încercuit litera corespunzătoare răspunsului corect.

Subiectul I, A, punctul 5 – elevii au avut de bifat dacă enunțurile date sunt false sau adevărate, câte trei enunțuri din fiecare text, potrivit broșurii de examen.

Punctul 6 de la subiectul I (A) a cerut elevilor să precizeze, în minimum două enunțuri, o trăsătură a tiparului textual dialogat, identificată în textul 1, ilustrând-o cu o secvență relevantă.

La punctul 7 au avut de prezentat, în minimum 30 de cuvinte, un element de conținut comun celor două texte, valorificând câte o secvență relevantă din fiecare text.

Plecând de la textul lui Ion D. Sîrbu, elevii au trebuit să spună ce simt copiii când sunt singuri în pădure. Subiectul presupune un răspuns motivat în 50-100 de cuvinte.

Punctul 9 le cere candidaților să asocieze fragmentul din opera „De ce plânge mama?” de Ion D. Sîrbu cu un alt text literar studiat la clasă sau citit ca lectură suplimentară, prezentând, în 50-100 de cuvinte, o valoare comună, prin referire la câte o secvență relevantă din fiecare text.

Subiectul I B, punctele 1-8 au fost cerințe de vocabular și gramatică, primele 4 notate cu câte 2 punte, iar următoarele 4 cu câte 6 puncte.

Simulare Evaluare Națională 2026, Limba și literatura română. Ce au avut elevii de argumentat la subiectul al II-lea

Subiectul al II-lea, notat cu 20 de puncte, le-a cerut elevilor să scrie un text argumentativ, de minimum 150 de cuvinte, în care să susțină, prin două argumente, răspunsul la întrebarea „crezi că știm cum să reacționăm atunci când lucrurile nu merg așa cum ne-am așteptat?”, valorificând textul 2 și experiența personală sau de lectură.

Simularea Evaluării Naționale 2026 continuă marți, 17 martie, cu proba la matematică.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE