Cei patru elevi care au reușit această performanță la competiția care s-a desfășurat în perioada 27-30 iunie 2026, în Turcia, la Istanbul, cu participarea a 13 țări, sunt:

Toncu Vlad – elev al Colegiului Național de Informatică „Tudor Vianu”, București, a obținut premiul I absolut și medalia de aur, cu punctaj maxim: 100/100 de puncte.

Păuleț Robert Cătălin – elev al Liceului Teoretic Internațional de Informatică, București, a obținut premiul I absolut și medalia de aur, cu punctaj maxim: 100/100 de puncte.

Buzea Luca Mihai – elev al Colegiului Național de Informatică „Tudor Vianu”, București, a obținut medalia de argint.

Bautu Vlad Andrei – elev al Colegiului Național „Mircea cel Bătrân”, Constanța, a obținut medalia de argint.

Ministerul Eduației a transmis „felicitări elevilor, profesorilor și părinților care i-au susținut neîntrerupt”.

Liderii echipei României sunt prof. Adriana Radu, de la Colegiul Național „Mihai Viteazul” Ploiești, și prof. Costin Ionuț Dobrotă, de la Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” Onești. Domnul conf. univ. dr. Sebastian Popescu, de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, este membru al Comitetului Științific.

La nivelul Ministerului Educației și Cercetării, coordonarea olimpiadei a fost asigurată de Direcția Olimpiade, Concursuri, Parteneriate și Educație Extracurriculară, prin prof. Elisabeta Ana Nagy, inspector MEC.

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