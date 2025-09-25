Rezultate excepționale în 2025

Propunerea menține cuantumurile din anul precedent: 2.000 de lei pentru fiecare din cei 85 de absolvenți de gimnaziu cu media 10 la Evaluarea Națională și 5.000 de lei pentru fiecare din cei 42 de absolvenți de liceu cu media 10 la Bacalaureat.

Lista beneficiarilor și modalitatea de acordare vor fi aprobate ulterior prin ordin de ministru.

În sesiunile din vara anului 2025, 42 de absolvenți de liceu au obținut media 10 la Bacalaureat. Dintre aceștia, 32 au excelat la sesiunea din iunie, unul la sesiunea specială, iar 9 la examenul de Bacalaureat german.

La Evaluarea Națională, 85 de absolvenți de clasa a VIII-a au obținut media maximă.

Declarația ministrului Educației

Ministrul Daniel David a explicat importanța acestor stimulente:

„Am reuşit, prin măsurile fiscal-bugetare adoptate, să asigurăm plata salariilor şi burselor în acest an şi să ne stabilizăm pentru dezvoltare şi reforme în anii care vin. Pe lângă acest obiectiv, în cadrul căruia păstrarea componentei sociale a fost determinantă (burse sociale şi sprijin pentru categorii de elevi în diverse situaţii de risc), am încercat să securizăm şi partea de recompensare a excelenţei.”

Ministrul a subliniat că, pe lângă premiile pentru competițiile școlare, aceste stimulente vin să recunoască performanța la examenele naționale.

Contextul măsurii

Această inițiativă se înscrie într-un efort mai larg al Ministerului Educației de a recompensa excelența academică. Aceasta completează sistemul de premiere pentru rezultatele obținute la competițiile școlare naționale și internaționale.

Proiectul de hotărâre se află acum în etapa de consultare publică, permițând părților interesate să își exprime opiniile înainte de adoptarea sa finală.

