Evaluare Națională 2026, clasa a II-a. Testarea începe la ora 10.00

Evaluarea Națională face parte din seria evaluărilor standardizate organizate la finalul ciclului primar și are rolul de a măsura competențele de bază dobândite de elevi.

Potrivit metodologiei oficiale, fiecare test administrat în cadrul Evaluării Naționale 2026 la clasa a II-a are o durată de 45 de minute și se desfășoară în timpul programului obișnuit de cursuri.

Evaluările sunt organizate, de regulă, în sălile în care elevii își desfășoară activitatea zilnică. Înainte de începerea probelor, clasele sunt pregătite prin îndepărtarea materialelor didactice care ar putea influența rezolvarea cerințelor.

Administratorii de test au obligația să le prezinte elevilor instrucțiunile într-o manieră motivantă și să monitorizeze timpul de lucru, fără a interveni în rezolvarea subiectelor. Metodologia interzice profesorilor să ofere indicații sau să modifice răspunsurile elevilor.

Evaluare Națională 2026, clasa a II-a. Structura examenului

Pentru elevii care studiază în limba română, Evaluarea Națională include trei teste distincte:

evaluarea competențelor de producere a mesajelor scrise;

evaluarea competențelor de receptare a mesajelor citite;

evaluarea competențelor de matematică și explorarea mediului.

În cazul elevilor care învață în limbile minorităților naționale, structura este diferită și cuprinde patru probe:

producere și receptare a mesajelor scrise-citite în limba română;

matematică și explorarea mediului;

receptarea mesajelor citite în limba maternă;

producerea mesajelor scrise în limba maternă.

De asemenea, acești elevi primesc testele la matematică atât în limba în care studiază, cât și în limba română.

Evaluare Națională 2026, clasa a II-a. Cine corectează lucrările

Lucrările sunt evaluate în cadrul unităților de învățământ, de către profesorii școlii. Fiecare test de la clasa a II-a este corectat de doi evaluatori, dintre care unul poate fi chiar învățătorul de la clasă.

Înaintea procesului de corectare, profesorii participă la sesiuni de instruire pentru aplicarea unitară a criteriilor de evaluare. Potrivit metodologiei, evaluarea trebuie finalizată în cel mult șapte zile de la susținerea ultimei probe.

Rezultatele individuale nu sunt afișate public și nu sunt trecute automat în catalog. Totuși, la solicitarea scrisă a părinților sau a reprezentanților legali, punctajele pot fi transformate în calificative sau note.

Rezultatele sunt trecute în portofoliul educațional al elevilor

Ministerul Educației precizează că scopul principal al acestor evaluări este orientarea procesului educațional și identificarea nevoilor fiecărui elev.

Rezultatele obținute la Evaluarea Națională de la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a sunt incluse în portofoliul educațional al elevului și sunt utilizate pentru elaborarea planurilor individualizate de învățare.

Cadrele didactice vor analiza fișele de evaluare pentru a stabili măsuri de:

remediere a lacunelor;

consolidare a competențelor;

aprofundare și extindere a cunoștințelor;

dezvoltare a competențelor-cheie, precum comunicarea, colaborarea și utilizarea resurselor digitale.

Metodologia prevede că rezultatele trebuie valorificate inclusiv prin feedback individual oferit elevilor și părinților, astfel încât activitatea de învățare să fie adaptată nivelului fiecărui copil.