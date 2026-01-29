Incidentul a avut loc în recreație. Inspector școlar: „Am declanșat o anchetă internă”

Incident grav la școala nr. 3 din Mangalia. Un elev de clasa a VI-a s-a aruncat miercuri, 28 ianuarie, de la geamul clasei în care învăța. Evenimentul a avut loc în jurul orei 13.00, în recreație, după ce profesorul de matematică i-a dat nota trei. La fața locului au ajuns mai multe echipaje de poliție și ambulanța care a transportat copilul la spital pentru investigații.

Inspectoratul Școlar Județean Constanța a demarat o anchetă internă pentru a analiza circumstanțele în care s-a produs incidentul.

„Directorul școlii ne-a comunicat că a avut loc un incident al cărui protagonist este un elev de clasa a VI-a. Imediat a telefonat la 112 și la 119, iar la unitatea școlară s-au deplasat ambulanța și echipaje de poliție. De asemenea, consilierul școlar a discutat cu părinții, care au fost înștiințați și au fost prezenți în scurt timp la școală. Împreună cu elevul, au stabilit ca de săptămâna viitoare să aibă întâlniri de consiliere”, a declarat Sorin Mihai, inspectorul școlar general.

„Am luat legătura cu directorul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională pentru a mă asigura că elevul va beneficia de suport instituțional adecvat. De asemenea, i-am solicitat directorului unității de învățământ să declanșeze o anchetă internă și să discute cu toate cadrele didactice, îndeosebi cu cele de la clasa respectivă, astfel încât situația să fie gestionată adecvat din punct de vedere emoțional”, a mai adăugat inspectorul școlar.

Poliția a deschis un dosar penal

Poliția Municipiului Mangalia a fost sesizată prin apel 112 la ora 13.08, conform informațiilor oficiale furnizate de IPJ Constanța. „Din primele cercetări a reieșit faptul că, pe fondul unei stări de tensiune emoțională provocată de un rezultat școlar, elevul s-ar fi precipitat în gol de la fereastra sălii de clasă. Menționăm că acesta nu este cunoscut cu afecțiuni medicale preexistente și nu a mai fost implicat în incidente similare în cadrul unității de învățământ”, se arată în comunicatul IPJ.

În cauză, a fost întocmit dosar penal, iar cercetările continuă pentru stabilirea exactă a circumstanțelor în care s-a produs evenimentul.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța (DGASPC) a fost informată și urmează să intervină instituțional pentru a asigura suportul necesar atât elevului, cât și familiei sale. Inspectoratul Școlar Județean Constanța va monitoriza situația prin intermediul inspectorilor școlari de sector, iar autoritățile competente vor colabora pentru prevenirea unor astfel de incidente în viitor, au mai transmis autoritățile.

