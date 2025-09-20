Daniel David a declarat că este „în general mulțumit de școala unde studiază fetița mea și de aceea nu am integrat-o în sistemul privat”. Cu toate acestea, ministrul a menționat că fiica sa îl numește în glumă „ministrul epuizației naționale” din cauza programei încărcate și a temelor numeroase.

În calitate de ministru, David a subliniat că se concentrează asupra întregului sistem educațional, recunoscând că „avem mult de lucru”. El a criticat abordările anterioare în reformarea educației, menționând că „s-a greșit când s-au evitat, prea des, reformele structurale în esența educației și implementarea unor modele de succes din spațiul vestic”.

Ministrul a evidențiat câteva probleme cheie în reformele educaționale post-1989:

Menținerea unor paradigme vechi din perioada comunistă Schimbări de formă fără a afecta esența sistemului Lipsa de atenție asupra calității educației în procesul de reorganizare

David a adăugat că „acele reforme bune, cu adevărat binevenite, nu au fost corelate între ele în timp util sau nu s-au implementat până la capăt”.

