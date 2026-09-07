O strategie aparent credibilă

Atacatorii creează conturi false, care imită profilurile unor recrutori autentici, și trimit invitații de angajare profesioniștilor din domeniul IT. Mesajul este familiar: o oportunitate de carieră urmată de un test de programare tehnică.

După ce victima primește un link pentru descărcarea testului găzduit pe un serviciu de stocare cunoscut, precum Amazon Web Services, pare că procesul este unul legitim. Însă presiunea unui termen limită de 1-3 ore pentru finalizarea testului și interdicția de a folosi asistenți AI maschează intențiile reale ale atacatorilor.

„Această abordare exploatează rutina profesională a victimelor, făcând procesul să pară autentic”, se arată într-un raport al Kaspersky citat de Profit.ro.

Cum funcționează atacul

Descărcarea fișierului infectat marchează începutul atacului. În timp ce victima lucrează la test, programe malițioase ascunse în fișier pot accesa calculatorul și colecta date sensibile. Cercetătorii au identificat două astfel de programe utilizate de gruparea Mirage Kitten: NodeRabbit și PollCat.

NodeRabbit

Acest software este integrat în pachete aparent legitime și poate rămâne activ pe dispozitiv chiar și după ce utilizatorul închide sau repornește sistemul. Atacatorii folosesc extensii false pentru aplicații populare precum Visual Studio Code, modificând fișierele locale ale proiectelor victimei pentru a reactiva programul malițios la fiecare utilizare.

PollCat

Într-un alt scenariu, victimei i se oferă o parolă unică pentru a accesa testul. După introducerea acesteia, programul începe să scaneze fișierele și directoarele, transmițând informații către atacatori. «Dezvoltatorii dețin privilegii de acces ridicate în rețelele companiilor, ceea ce îi face o țintă extrem de valoroasă pentru operațiunile avansate de spionaj cibernetic», explică Omar Amin, expert în securitate cibernetică.

De ce sunt vizați programatorii?

Hackerii aleg dezvoltatorii software datorită accesului acestora la proiecte sensibile, cod sursă și resurse interne ale companiilor. Procesul de instalare a unor pachete software noi este o practică obișnuită pentru aceștia, ceea ce face ca un test de programare să nu ridice suspiciuni.

În plus, atacatorii și-au diversificat metodele, dezvoltând instrumente care funcționează pe mai multe sisteme de operare, inclusiv macOS și Linux, ceea ce extinde raza de acțiune a atacurilor. Gruparea Mirage Kitten a vizat, până acum, companii din Egipt, Etiopia, Afganistan, dar și din Germania, Turcia, Israel, India și Irlanda.

Alte tipuri de fraude frecvente

Atacurile cibernetice nu se limitează la sectorul IT. Din ce în ce mai multe persoane sunt vizate de escrocherii elaborate, precum:

Metoda „Telefonul stricat ”: un escroc se dă drept membru al familiei și cere bani urgent, invocând o situație critică.

”: un escroc se dă drept membru al familiei și cere bani urgent, invocând o situație critică. Metoda Vishing : victimele sunt convinse telefonic să investească în scheme financiare fictive.

: victimele sunt convinse telefonic să investească în scheme financiare fictive. Metoda „Accidentul”: folosind inteligența artificială, atacatorii imită vocea unei persoane dragi, cerând bani pentru a rezolva o urgență.

Cum să te protejezi

Specialiștii recomandă să verificați întotdeauna autenticitatea ofertelor de angajare și să fiți precauți cu fișierele descărcate din surse necunoscute. De asemenea, utilizarea unor soluții de securitate cibernetică actualizate poate limita riscurile.

„Capcanele sunt construite astfel încât să pară cât mai normale. Conștientizarea și verificarea sunt esențiale pentru a evita să deveniți o victimă”, subliniază raportul Kaspersky.

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