Călătorii din România au început să se organizeze mai eficient pentru aceste evadări de sfârșit de sezon. Fereastra mediană de rezervare a biletelor de avion a urcat la 22 de zile în 2026, spre deosebire de 19 zile în 2025. Această tendință demonstrează că turiștii și-au asigurat vacanțele de final de vară cu mai mult timp în avans.

Spania detronează Italia și devine principala destinație internațională

Deși călătoriile pe plan intern au rămas principala alegere, România ocupând prima poziție în clasamentul general, topul destinațiilor externe a suferit o modificare majoră. Spania a reușit să depășească Italia, devenind principala destinație externă preferată de pasagerii români pentru perioada analizată. Creșterea către Spania a fost de 68% față de 2025, în timp ce zborurile către Italia au înregistrat un plus de doar 28%.

Pe lângă Spania și Italia, Marea Britanie, Grecia, Franța și Germania și-au menținut pozițiile în topul celor mai populare destinații. Analizând țările cu un volum mare de călători, cele mai semnificative majorări procentuale ale numărului de pasageri români s-au observat în cazul Irlandei (+74%), Spaniei (+68%), Germaniei (+46%) și Marii Britanii (+46%).

Ascensiunea Spaniei a fost impulsionată direct de interesul masiv pentru Madrid și Barcelona. Orașul Madrid a urcat de pe locul cinci pe poziția a treia în topul destinațiilor urbane, bifând o creștere a numărului de pasageri de 105% față de anul anterior. La rândul ei, Barcelona a avansat de pe locul nouă pe locul șase, cu o creștere de 84%. Dincolo de orașele spaniole, Londra a rămas în preferințele pentru city break, alături de Milano, Paris și Roma, în timp ce Dublin a intrat în premieră în top 10.

Prețurile biletelor de avion au rămas stabile

În ciuda unei creșteri a cererii de aproximativ 40%, tarifele au rămas la un nivel constant comparativ cu finalul verii 2025. Tariful mediu al unui bilet de avion per pasager (excluzând serviciile suplimentare precum bagajele sau alegerea locului) a fost de 160,72 euro în 2026, reprezentând o creștere minoră de doar 1,5% față de valoarea de 158,35 euro înregistrată în anul precedent. Mai mult, tariful mediu per rezervare a suferit o ușoară scădere de 0,6%.

Durata mediană a călătoriilor dus-întors în această perioadă s-a menținut la șase zile. Sejururile scurte, de maxim trei zile, au totalizat 26,7% din zborurile dus-întors, o cifră ușor mai mică decât procentul de 27,3% raportat în 2025. De asemenea, călătoriile în familie au fost o componentă vizibilă a acestui val turistic, rezervările care au inclus cel puțin un copil reprezentând 10,7% din totalul rezervărilor efectuate de cetățenii români.

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