Potrivit publicației Blic, parte a trustului Ringier, Janko a explorat această proprietate misterioasă, a cărei locație exactă rămâne necunoscută, dezvăluind imagini șocante din interiorul unei reședințe cândva luxoase.

Deși a fost abandonată de mai bine de 15 ani, casa încă păstrează urme ale opulenței sale de odinioară.

Pe o suprafață de aproximativ 3.000 de metri pătrați, proprietatea include dotări impresionante: două piscine (una interioară și una exterioară), mai multe jacuzzi-uri, două saune, un teren de baschet și o vie. În pofida stării de degradare, detaliile arhitecturale și amenajările interioare dezvăluie standardele înalte după care a fost construită.

„Ceea ce a fost odată o proprietate de vis este acum acoperită de gunoaie și dezordine, dar este imposibil să nu observi cât de grandios a fost proiectat totul”, a comentat Janko în videoclipul său. Livingul, unul dintre cele mai mari spații din casă, era decorat cu plante ornamentale, iar podelele din marmură, acum parțial scoase, dezvăluie un sistem de încălzire prin pardoseală, o tehnologie avansată pentru perioada în care a fost construită casa.

Un alt element remarcabil este prezența panourilor solare, amplasate în fața casei. Potrivit videoclipului, utilizarea acestei tehnologii, neobișnuită acum 15 ani, reflectă viziunea modernă a celor care au proiectat proprietatea.

Cu toate acestea, în ciuda acestor dotări, casa a fost vizibil vandalizată de-a lungul anilor. „Tot ce avea o valoare mai mare a fost luat”, a explicat Janko în materialul său, arătând zonele unde marmura a fost îndepărtată. Rămânerea în părăsire a unei astfel de construcții de lux ridică numeroase întrebări. Cine a fost proprietarul? De ce a fost abandonată casa?

Conform informațiilor publicate de Blic, valoarea proprietății, chiar în starea sa actuală, este estimată la aproximativ cinci milioane de euro, ilustrând astfel dimensiunea investiției care a fost realizată în trecut.

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