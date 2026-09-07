Tânărul a pornit în aventura din Uzbekistan și China alături de Gabi Torje.

„Primul lucru la care ne‑am gândit când am acceptat să mergem la «Asia Express» a fost: «Oare în ce ne‑am băgat?». Dar exact asta e frumusețea aventurii. Plecăm cu dorința de a trăi experiența la maxim, fără să ne luăm prea în serios atunci când lucrurile nu ies cum ne dorim.

Eu și Gabi Torje ne știm de mult timp și cred că asta o să fie unul dintre avantajele noastre în cursă. Ne putem baza unul pe altul, chiar dacă probabil o să existe și momente în care ne întrebăm de ce n‑am rămas acasă. Plecăm cu gândul să ne bucurăm de fiecare moment, să cunoaștem oameni și locuri noi și, dacă tot mergem până acolo, să câștigăm finala”, a spus Alin Alexuc Ciurariu înaintea debutului emisiunii de la Antena 1.

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Colegul lui Gabriel Torje de la Asia Express 2026 a ieșit campion european la lupte greco-romane în anul 2020 și a participat de-a lungul carierei la patru ediții ale Jocurilor Olimpice: în 2021 la Londra, în 2016 la Rio de Janeiro, în 2021 la Tokyo și în 2024 la Paris.

Retras din activitate în anul 2024, Alin Alexuc Ciurariu a devenit antrenor de lupte la CS Dinamo București, același club la care a activat și ca sportiv. De asemenea, el este și antrenor coordonator al lotului național Under 23.

Supranumit și „Uriașul”, concurentul de la Asia Express 2026 avea aproximativ 4.000 de fani pe Instagram în momentul în care a început emisiunea de la Antena 1, dar și peste 200 de postări, fiecare adunând câteva sute sau chiar mii de like-uri din partea internauților.

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