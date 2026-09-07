Decizia afectează atât clienții existenți Hidroelectrica, ale căror contracte urmează să expire, cât și noii abonați. Prețul energiei electrice active va crește cu 13%, de la 0,45 lei/kWh la 0,515 lei/kWh, fără tarife de rețea și taxe.

În factură, majorarea se traduce printr-un preț final de 1,19 lei/kWh în zonele de distribuție ale Rețele Electrice (față de 1,11 lei anterior) și 1,27 lei/kWh în zonele Delgaz Grid (în creștere de la 1,19 lei). Astfel, prețul final facturat va fi, în medie, cu 7% mai mare, relatează economica.net.

Tarifele ar putea crește de la 1,11 lei/kWh la 1,19 lei/kWh sau chiar de la 1,19 lei/kWh la 1,27 lei/kWh. Diferența se reflectă în facturi: un consum de 100 kWh ar însemna 8 lei în plus, iar la 400 kWh, creșterea ar ajunge la 32 de lei.

Creșterea tarifelor vine pe fondul rezultatelor financiare spectaculoase ale companiei. În primele șase luni din 2026, Hidroelectrica a înregistrat venituri de 6 miliarde de lei, în creștere cu 40% față de aceeași perioadă din 2025.

Totodată, EBITDA ajustat a urcat cu 51%, ajungând la 3,3 miliarde de lei, iar profitul net a crescut cu 62%, atingând 2,57 miliarde de lei, potrivit datelor publicate de companie.

Hidroelectrica rămâne lider în producția de energie regenerabilă din România, gestionând 188 de centrale hidroelectrice cu o capacitate totală de 6,4 GW, alături de parcul eolian Crucea, cu o putere instalată de 108 MW.

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