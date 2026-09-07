Ce sunt paronimele

Paronimele sunt cuvinte care se aseamănă ca formă, dar au origini și sensuri diferite, în timp ce paronimia reprezintă relația care se stabilește între două paronime, potrivit wikipedia.ro. Termenul „paronim” provine din franțuzescul „paronyme”, cuvânt împrumutat, la rândul său, din greaca veche („paronumos” – format din „para” = „alături” și „onoma” = „nume”). Între aceste cuvinte apare o atracție de natură paronimică, prin care cuvântul care este mai des folosit tinde să îi ia locul celui mai puțin cunoscut (ex: anual/anuar, dependență/dependință, emigrație/imigrație, familial/familiar, glacial/glaciar, literal/literar, oral/orar, original/originar, șasiu/sașiu, temporal/temporar, etc.).

De cele mai multe ori, perechile de paronime sunt formate din cuvinte pe care oamenii le folosesc greșit, iar asta se întâmplă mai ales când litera care le deosebește se află la începutul sau la finalul cuvântului și mai rar atunci când se află la mijlocul cuvântului. Un exemplu de pereche în care litera diferită apare la început este „iminent” – care înseamnă ceva pe cale să se întâmple – și „eminent” – care descrie o persoană cu calități deosebite pe plan intelectual, care este sinonim cu „excepțional”, „remarcabil” sau „excelent”.

„Original”: ce înseamnă și origine

Cuvântul „original” provine din limba latină, din adjectivul „originalis”, derivat la rândul său din substantivul „origo” („genitiv originis”), care înseamnă „început”, „proveniență” sau „naștere”. Ca parte de vorbire, acest cuvânt este un adjectiv ce poate avea mai multe sensuri, în funcție de context, conform Dex.ro.

În primul rând, cuvântul desemnează prima versiune a unei opere, a unui document sau a unui obiect, spre deosebire de reproducerile sale. În această categorie se încadrează și expresia „în original”, care este utilizată atât ca locuțiune adjectivală, cât și ca locuțiune adverbială, cu sensul de formă primară, necopiată, respectiv de text păstrat în limba în care a fost redactat, netradus.

De asemenea, cuvântul „original” se referă la ceva ce a fost creat pentru prima dată, ceva ce deține, prin autenticitatea sa, o valoare certă, de necontestat, fără să fi fost inspirat sau copiat după un model preexistent. O altă interpretare vizează o idee originală, nouă, care nu a mai fost formulată anterior în forma respectivă, iar un artist original este acela care își impune o viziune proprie, distinctă de curentele deja consacrate.

Termenul mai descrie și capacitatea artiștilor, scriitorilor sau oamenilor de știință de a genera ceva nou și propriu, fără a se sprijini pe un model creat anterior de altcineva. Folosit ca substantiv, „original” mai poate denumi și ființa sau obiectul care a servit drept model pentru realizarea unei opere de artă. În sfârșit, o a treia accepțiune, folosită adesea tot ca substantiv, are în vedere ceea ce este neobișnuit, ciudat ori extravagant.

Totodată, în limbajul curent, „original” a căpătat și o conotație suplimentară, și anume aceea de ieșit din comun, neconvențional sau chiar excentric. Când se spune despre o persoană că este „originală”, de cele mai multe ori, se face referire la felul aparte al acesteia de a gândi sau de a se comporta, ieșit din tipare.

Ce înseamnă „originar”

Spre deosebire de „original”, cuvântul „originar” este tot un adjectiv, dar care nu se referă niciodată la autenticitate sau la noutatea unei creații, ci exclusiv la proveniență – origine, obârșie sau loc de baștină – ori la forma inițială a unui lucru. Atunci când descrie o persoană, „originar” indică locul din care provine familia acesteia sau locul său de naștere, indiferent unde locuiește ulterior.

Cuvântul se folosește, însă, și într-un context mai larg, dincolo de sfera umană, pentru a indica sursa geografică sau culturală a unui obicei, a unei specii, a unui produs sau a unui fenomen. Se poate vorbi, de exemplu, despre o plantă originară din America de Sud sau despre un obicei originar din zona rurală a Transilvaniei.

În toate aceste cazuri, sensul rămâne același, și anume că „originar” indică punctul geografic sau cultural de plecare, fără a face vreo judecată despre autenticitate, noutate sau unicitate. Este important de reținut faptul că „originar” nu se poate substitui lui „original” nici măcar în contexte apropiate din punct de vedere semantic. De exemplu, o rețetă culinară „originară” dintr-o anumită zonă a țării nu este neapărat și „originală”, adică unică, ci pur și simplu provine din punct de vedere istoric din acea zonă.

De unde apare confuzia dintre „original” și „originar”

În exprimarea curentă, mulți vorbitori de limba română cred în mod eronat că „original” și „originar” înseamnă exact același lucru. În aceste condiții, din cauza necunoașterii noțiunilor gramaticale de bază ori pur și simplu din grabă, o persoană poate să nu sesizeze diferența dintre sufixele „-al” și „-ar”, mai ales în exprimarea orală. Această confuzie poate fi explicată prin asemănarea fonetică și de redactare dintre cele două paronime, deoarece ele au aceeași rădăcină „origin-”, același număr de silabe, dar și aceeași terminație adjectivală, specifică limbii române.

O altă explicație are legătură cu faptul că cele două cuvinte au un sens asemănător, fiind legate de ideea de „primul” sau de „punctul de plecare”. De aceea, în unele situații mai neclare, diferența dintre ele pare mai mică decât este de fapt. De pildă, când vorbim despre sensul original al unui cuvânt, ne referim la cel dintâi, istoric, al acelui cuvânt, o utilizare apropiată, cel puțin la nivel intuitiv, de ideea de origine istorică pe care o poartă și „originar”.

A treia cauză, adesea trecută cu vederea, o reprezintă influența traducerilor cuvânt cu cuvânt din alte limbi. Spre exemplu, în limba engleză, adjectivul „original” acoperă un spectru semantic mai larg decât în română, iar traducerile realizate în grabă tind să extindă acest sens și asupra echivalentului românesc, în detrimentul lui „originar”, care, de multe ori, ar fi varianta corectă din punct de vedere semantic. Iată câteva exemple de propoziții cu paronimele „original” și „originar”:

Tabloul expus la muzeu este cel original, semnat chiar de artist, nu o copie. Deși a fost restaurat de mai multe ori, pânza își păstrează culorile originare.

Rețeta este originală, creată chiar de bucătarul-șef al restaurantului. Ingredientele folosite sunt originare din zona mediteraneană.

Ideea propusă de studentă a fost considerată foarte originală de către profesori. Familia ei este originară din Maramureș, deși locuiește de ani buni în Cluj.

Manuscrisul original al romanului se află într-un muzeu, ferit de lumină și de umezeală. Autorul, originar din Iași, a scris cartea în tinerețe.

Costumul purtat de actriță este piesa originală folosită în filmul din anii ’70. Modelul acestui costum este originar din tradiția populară a Olteniei.

De ce este important să scrii și să te exprimi corect

Capacitatea de a construi și a transmite un mesaj clar și coerent, oral sau în scris, constituie o competență esențială pentru vorbitorii oricărei limbi, iar româna nu se abate de la această regulă. Indiferent dacă vrem să ne susținem o opinie, să lămurim o idee ori să adresăm o întrebare, modul în care ne exprimăm va influența direct percepția pe care oamenii din jurul nostru și-o formează despre noi. Un text logic, corect din punctul de vedere gramatical și ortografic, care este redactat într-un ton adecvat unui anumit context, nu doar dovedește stăpânirea limbii, ci transmite și un nivel înalt de profesionalism.

În schimb, o exprimare lipsită de organizare poate sugera că nici gândurile din spatele ei nu sunt bine structurate, iar dacă un text este neclar sau incomplet, este posibil ca ideile care stau la baza lui să nu fi fost pe deplin conturate.

Erorile sau gândurile dezorganizate îi determină pe alții să facă presupuneri despre inteligența și caracterul nostru. Specialiștii Universității din Arizona (SUA) subliniază că, în era digitală, cea mai mare parte a interacțiunilor informaționale au loc online, iar prima impresie pe care ne-o formăm despre o persoană se bazează frecvent pe calitatea comunicării sale, scrise sau orale, potrivit celor precizate pe platforma UAGC.edu.

Beneficiile unei scrieri și exprimări corecte

Fie că scriem un e-mail, un raport de serviciu ori un act oficial (curriculum vitae, prezentare, etc.) respectarea regulilor gramaticale este la fel de importantă ca politețea manifestată într-o conversație directă. O comunicare precisă și clară crește considerabil șansele de înțelegere sau de interpretare corectă a mesajului, asigurând transmiterea fidelă a mesajului.

De exemplu, o prezentare realizată ireproșabil poate face diferența dintre semnarea unui contract și pierderea unei ocazii favorabile în relația cu un client, în timp ce o comunicare internă bine pusă la punct facilitează cooperarea și buna funcționare a activității, conform sursei suffolkgazette.com.

Un text ori un speech fără erori sugerează competență, seriozitate și un nivel educațional ridicat, generând un sentiment de încredere. Angajatorii și clienții consideră felul în care scrie o persoană sau o instituție drept un semn de înalt profesionalism. În schimb, un mesaj marcat de greșeli de exprimare sau de redactare poate crea impresia de superficialitate, subminând credibilitatea autorului, cu precădere în situații formale.

Greșelile de gramatică, de ortografie sau frazele confuze dau senzația de neglijență, în timp ce un text bine construit generează încredere și întărește reputația celui care îl semnează. Așadar, scrierea și vorbirea corecte reprezintă premise indispensabile pentru o comunicare eficace și credibilă, iar felul în care ne exprimăm reflectă nivelul nostru de educație și modul în care suntem priviți de colegi, prieteni sau angajatori.

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