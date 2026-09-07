Incidentul a avut loc pe 3 septembrie 2026. Conform primelor date din anchetă, tânărul a căzut de la o înălțime de 12 metri. În încercarea disperată de a prinde un sprijin pentru a opri prăbușirea, Riccardo a apucat din reflex cabluri de înaltă tensiune din apropiere, provocându-și o electrocutare fatală.

Ancheta procurorilor

Procurorul Paolo Fietta a preluat cazul și a dispus efectuarea autopsiei, ale cărei rezultate preliminare au confirmat că electrocutarea a fost cauza directă a decesului. Anchetatorii și inspectorii din cadrul SPISAL (serviciul responsabil cu siguranța la locul de muncă din Italia) încearcă să stabilească dacă acoperișul s-a prăbușit sub greutatea muncitorului sau dacă acesta a alunecat.

Verificările efectuate de Inspectoratul Teritorial de Muncă au scos la iveală un detaliu revoltător: Riccardo lucra complet la negru, fără forme legale. El fusese adus din România în luna august de un antreprenor român.

Tatăl tânărului le-a declarat anchetatorilor că îi ceruse expres angajatorului să nu îl trimită pe fiul său pe acoperișuri, deoarece băiatul nu avea niciun fel de experiență în construcții și suferea de frică de înălțime. În ciuda avertismentului, în ziua de 3 septembrie, tânărul se afla la înălțime.

Mărturia tulburătoare a părinților

Părinții băiatului, Valentina și Vasile Moraru, care se întorseseră de curând în țară, au plecat de urgență înapoi în Italia la aflarea veștii. Aceștia au povestit pentru presa italiană ultimul apel primit de la fiul lor, efectuat cu doar o oră înainte de producerea accidentului. Potrivit familiei sale, Riccardo era entuziasmat că urma să încheie ultima zi de lucru la acel șantier și le-a promis că îi va suna seara, însă conversația nu a mai avut loc.

Reprezentații familiei, coordonați de avocatul Alessandra Bocchi, au semnalat că în momentul în care le-a fost predat portofelul băiatului, banii dispăruseră, rămânând doar actele de identitate. În plus, antreprenorul român care îl luase la muncă fără contract a întrerupt orice comunicare cu părinții.

Pentru repatrierea trupului neînsuflețit, singurele ajutoare au venit din partea Bisericii Ortodoxe din Asolo și a sindicatului UIL, care au inițiat o campanie de strângere de fonduri.

Dosar penal pentru omor prin imprudență

Autoritățile italiene au deschis un dosar penal pentru omor prin imprudență, deocamdată in rem, fără a pune oficial sub acuzare o persoană fizică. Cazul a provocat reacții intense și pe scena politică din regiunea Veneto.

Consilierul regional Flavio Baldan a cerut suplimentarea urgentă a numărului de inspectori de muncă și alocarea de resurse pentru prevenirea accidentelor industriale.

Totodată, organizații locale au condamnat ferm faptele, subliniind că tolerarea muncii la negru și lipsa echipamentelor de protecție continuă să coste vieți omenești în rândul comunităților vulnerabile de migranți.

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