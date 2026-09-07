România va crește treptat suma de bani dați pentru Apărare până la 5% din PIB. Din acești bani, 3,5% merg direct pe cheltuieli de Apărare, iar 1,5% pe alte costuri conexe.

„România s-a angajat, alături de Aliați, la Summitul NATO de la Haga din 2025 ca, până în anul 2035, să majoreze alocarea bugetară până la 5% din PIB: 3,5% pentru cheltuieli pentru apărare și 1,5% pentru cheltuieli asociate acestui domeniu.” – se arată în comunicatul de presă al Administrației Prezidențiale.

De altfel, Nicușor Dan anunțase încă de anul trecut că sumele cheltuite de România pentru Apărare vor crește semnificativ în următorii ani, conform declarației semnate la Summitul NATO de la Haga. Președintele Nicușor Dan a anunțat că s-a agreat o țintă de 5% din PIB pentru cheltuielile militare până în 2035.

Ulterior, în vara acestui an, aflat la summitul NATO de la Ankara, președintele României a anunțat că: „Anul acesta, atingem un nivel al cheltuielilor pentru apărare și securitate de 3,7% din PIB”.

Azi, în ceea ce privește industria națională de apărare, CSAT a aprobat Documentul de analiză pentru implementarea programului SAFE. Acesta a fost elaborat de un grup de lucru interinstituțional și vizează achiziția de capabilități militare de înaltă performanță, sprijinind astfel modernizarea și competitivitatea industriei locale.

România are aprobat prin acest mecanism un împrumut de maximum 16,68 miliarde de euro. La 26 august 2026, România a primit prima plată, de aproximativ 2,5 miliarde de euro, reprezentând prefinanțarea de 15% din suma totală.

Din suma totală de 16,68 miliarde de euro, aproximativ 4,2 miliarde de euro vor fi direcționate către infrastructura rutieră de interes național, în timp ce restul va finanța proiecte pentru înzestrarea și modernizarea infrastructurii de apărare și securitate. Conform planului prezentat Comisiei Europene, fiecare tranșă va avea o maturitate de 45 de ani și o perioadă de grație de 10 ani.

În contextul repoziționării militare a Statelor Unite în Europa, membrii Consiliului au discutat despre prezența trupelor americane în România. Colaborare este considerată esențială pentru consolidarea securității pe Flancul Estic al NATO, potrivit Administrației Prezidențiale.

Instituția mai adaugă că în același timp, România analizează detaliile sprijinului națiunii gazdă (Host Nation Support) destinat forțelor americane, adaptându-se cerințelor logistice și operaționale. Deciziile finale vor fi luate în urma efortului interinstituțional aflat în desfășurare.

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