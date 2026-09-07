Cele mai frecvente mituri despre imunitate

Pentru a ști ce măsuri de prevenție să iei, trebuie mai întâi să înțelegi cum funcționează corpul tău. Iată care sunt cele mai răspândite mituri despre sistemul imunitar:

Mitul 1: Vremea rece te îmbolnăvește. Temperaturile scăzute în sine nu provoacă îmbolnăviri. Adevăratul vinovat este timpul îndelungat petrecut în spații închise, neaerisite, unde riscurile de a intra în contact cu alte persoane bolnave cresc semnificativ.

Temperaturile scăzute în sine nu provoacă îmbolnăviri. Adevăratul vinovat este timpul îndelungat petrecut în spații închise, neaerisite, unde riscurile de a intra în contact cu alte persoane bolnave cresc semnificativ. Mitul 2: Alimentația îți determină complet sănătatea imunitară. Nutriția este doar o piesă din puzzle-ul imunității. Degeaba ai o alimentație sănătoasă dacă nu dormi regulat (7-9 ore pe noapte) și nu îți gestionezi stresul. Excesul de cortizol, hormonul stresului, crește inflamația și slăbește sistemul imunitar.

Nutriția este doar o piesă din puzzle-ul imunității. Degeaba ai o alimentație sănătoasă dacă nu dormi regulat (7-9 ore pe noapte) și nu îți gestionezi stresul. Excesul de cortizol, hormonul stresului, crește inflamația și slăbește sistemul imunitar. Mitul 3: Sistemul imunitar poate fi „stimulat” peste noapte. Imunitatea este un mecanism complex care nu se schimbă radical luând o pastilă sau o cură de „detoxificare”. Puterea sistemului de apărare provine doar din obiceiuri sănătoase susținute constant, zi de zi.

Imunitatea este un mecanism complex care nu se schimbă radical luând o pastilă sau o cură de „detoxificare”. Puterea sistemului de apărare provine doar din obiceiuri sănătoase susținute constant, zi de zi. Mitul 4: Putem controla în totalitate sănătatea noastră imunitară. Oricât ne-am proteja, este imposibil să evităm orice amenințare microscopică, iar uneori organismul se va îmbolnăvi, ceea ce este absolut normal. Genetica joacă și ea un rol important în a ne face mai vulnerabili la anumite afecțiuni.

Vitamine, minerale și plante cu beneficii pentru bolile de sezon

Sistemul nostru imunitar (alcătuit din celule, țesuturi și organe, inclusiv pielea și globulele albe) are nevoie de anumiți nutrienți pentru a combate agenții patogeni. Pe baza studiilor, doar anumite vitamine, minerale și extracte din plante și-au demonstrat eficiența în prevenirea sau scurtarea episoadelor de răceală, gripă și infecții respiratorii apărute la schimbarea anotimpurilor:

Vitamine și minerale

Vitamina C: Este un antioxidant puternic prezent în citrice. Administrarea regulată poate reduce durata și intensitatea simptomelor de răceală comună. Reduce riscul de îmbolnăvire la persoanele supuse unui efort fizic intens (maratoniști, soldați). Totuși, dacă este luată după instalarea răcelii, nu pare să mai fie de folos. Este sigură până la 1.800 mg la copii și 2.000 mg la adulți, dozele mai mari provocând probleme digestive.

Este un antioxidant puternic prezent în citrice. Administrarea regulată poate reduce durata și intensitatea simptomelor de răceală comună. Reduce riscul de îmbolnăvire la persoanele supuse unui efort fizic intens (maratoniști, soldați). Totuși, dacă este luată după instalarea răcelii, nu pare să mai fie de folos. Este sigură până la 1.800 mg la copii și 2.000 mg la adulți, dozele mai mari provocând probleme digestive. Vitamina D: Este sintetizată de piele la soare și se găsește în peștele gras. Persoanele cu un nivel scăzut de vitamina D sunt mai predispuse la infecții respiratorii, gripă și pneumonie. Suplimentarea regulată poate reduce ușor acest risc, însă nu ajută la tratarea infecțiilor deja instalate. Limita maximă sigură este de 4.000 UI la adulți.

Este sintetizată de piele la soare și se găsește în peștele gras. Persoanele cu un nivel scăzut de vitamina D sunt mai predispuse la infecții respiratorii, gripă și pneumonie. Suplimentarea regulată poate reduce ușor acest risc, însă nu ajută la tratarea infecțiilor deja instalate. Limita maximă sigură este de 4.000 UI la adulți. Zincul: Este un mineral crucial pentru imunitate. Drajeurile sau siropul cu zinc pot accelera vindecarea răcelii dacă sunt administrate de la primele simptome, deși nu reduc severitatea bolii. Limita maximă este de 40 mg la adulți; excesul provoacă greață și poate scădea nivelul de cupru din sânge.

Plante și alte ingrediente

Andrographis: Plantă din Asia de Sud-Est, care, administrată după debutul unei răceli sau infecții respiratorii, poate reduce severitatea și durata simptomelor.

Plantă din Asia de Sud-Est, care, administrată după debutul unei răceli sau infecții respiratorii, poate reduce severitatea și durata simptomelor. Echinacea: Poate reduce ușor riscul de a răci, dar nu scurtează durata și nu reduce severitatea simptomelor, iar eficacitatea împotriva gripei este neclară.

Poate reduce ușor riscul de a răci, dar nu scurtează durata și nu reduce severitatea simptomelor, iar eficacitatea împotriva gripei este neclară. Socul european (Elderberry): Nu previne răceala, dar poate ameliora simptomele de răceală și gripă, favorizând o recuperare mai rapidă. Doar fructele coapte și procesate sunt sigure; cele crude sunt toxice.

Nu previne răceala, dar poate ameliora simptomele de răceală și gripă, favorizând o recuperare mai rapidă. Doar fructele coapte și procesate sunt sigure; cele crude sunt toxice. Ginsengul: Folosit în medicina chineză, poate reduce riscul de a contracta o infecție respiratorie, dar este neclar dacă ameliorează simptomele existente.

Folosit în medicina chineză, poate reduce riscul de a contracta o infecție respiratorie, dar este neclar dacă ameliorează simptomele existente. Ceaiul și catechinele: Ceaiul verde, negru și oolong conțin catechine. Studiile sugerează că pot reduce riscul infecțiilor respiratorii superioare și pot atenua simptomele.

Ceaiul verde, negru și oolong conțin catechine. Studiile sugerează că pot reduce riscul infecțiilor respiratorii superioare și pot atenua simptomele. Probioticele: Aceste microorganisme vii sprijină sănătatea intestinală. Ele pot reduce riscul și durata răcelilor.

Ce spun specialiştii despre suplimentele pentru imunitate

Deși rafturile sunt pline de produse care promit „stimularea” sistemului imunitar, medicii ne îndeamnă la prudență. Michael Starnbach, profesor de microbiologie la Școala de Medicină Harvard, precizează că astfel de produse nu oferă un beneficiu real și nu există dovezi clare că ajută adulții sănătoși să combată bolile.

Ideea de a „stimula” imunitatea este fundamental greșită. Sistemul nostru imunitar este reglat deosebit de fin, menținând un echilibru între combaterea infecțiilor și evitarea hiperactivității. O stimulare neselectivă și generală a sistemului imunitar ar putea declanșa afecțiuni grave, cum ar fi bolile autoimune, inflamațiile și alergiile.

Vitaminele pot preveni bolile doar în cazul persoanelor grav malnutrite, nu și în cazul unui adult obișnuit cu o dietă normală. Cât despre probiotice, deși bacteriile din intestin contribuie la sănătate, oamenii de știință consideră că abia în următorii 10 ani vom înțelege suficient microbiomul pentru a folosi eficient probioticele în prevenirea bolilor.

Ce ajută cu adevărat la sporirea imunității

Pentru a te îmbolnăvi mai rar, diferența o fac obiceiurile tale, nu funcționarea propriu-zisă a imunității. Iată sfaturile reale și eficiente ale specialiștilor:

Spală-te pe mâini: Cel mai adesea ne îmbolnăvim după ce atingem o suprafață contaminată, iar germenii ajung de pe mâini direct la ochi, nas sau gură. Igiena și evitarea atingerii feței sunt esențiale.

Cel mai adesea ne îmbolnăvim după ce atingem o suprafață contaminată, iar germenii ajung de pe mâini direct la ochi, nas sau gură. Igiena și evitarea atingerii feței sunt esențiale. Vaccinează-te: Aceasta este metoda directă de pregătire a organismului. Vaccinarea împotriva gripei stimulează sistemul imunitar, învățându-l să recunoască agenți patogeni specifici și pregătindu-l să reacționeze rapid și eficient.

Aceasta este metoda directă de pregătire a organismului. Vaccinarea împotriva gripei stimulează sistemul imunitar, învățându-l să recunoască agenți patogeni specifici și pregătindu-l să reacționeze rapid și eficient. Păstrează-ți corpul în formă: O alimentație echilibrată, mișcarea fizică și somnul odihnitor mențin organismul la parametrii optimi.

O alimentație echilibrată, mișcarea fizică și somnul odihnitor mențin organismul la parametrii optimi. Gestionează stresul: Încearcă să fii atent la stările de tensiune și redu-le, deoarece un nivel ridicat de stres slăbește vizibil imunitatea.

În sezonul de tranziție, pregătirea corectă și preventivă este cheia pentru o sănătate de fier. Pentru a te asigura că ai mereu la îndemână exact ceea ce organismul tău are nevoie, farmaciile Catena sunt partenerul tău de încredere. Aici găsești o gamă completă de vitamine și minerale sigure, produse esențiale pentru igiena zilnică, dar și consiliere profesionistă din partea farmaciștilor.

Sursa: National Institute of Health, Montes Medical Group, Harvard Health Publishing

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