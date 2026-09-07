„Simțeam efectiv că m-am rablagit. Când am ajuns la medic, starea mea de sănătate era extrem de precară. Începusem să am apnee în somn, iar din apnee se poate muri! Ți se oprește respirația pentru câteva secunde bune în timpul somnului și creierul nu se mai oxigenează.

Aveam o tensiune arterială oscilantă, de nu știai de unde să o apuci, eram aproape de prediabet, aveam colesterolul uriaș și ficat gras. Am slăbit 35 de kilograme, analizele s-au normalizat și am scăpat de apnee. Dacă ar fi să rezum totul într-o singură frază: mi-am recăpătat viața”, a spus recent Gabriela Cristea pentru Libertatea.

Prezentă la petrecerea Viva, fosta prezentatoare TV a dezvăluit și ce decizie a luat după ce a scăpat de foarte multe kilograme: a mers din nou la medic și a aflat că trebuie să mai slăbească! Iar acest lucru o poate ajuta să trăiască 20 de ani în plus.

„Încă mai trebuie să slăbesc, pentru că mi-am făcut niște analize. Eu nu slăbesc doar ca să arăt bine. Eu slăbesc pentru că am avut niște probleme foarte mari de sănătate. În momentul în care mă duc la doamna doctor, la diabetologul meu, mă pune pe cântarul ăla inteligent… Și încă mai am grăsime viscerală, așa că trebuie să mai slăbesc. Mi-a promis că-mi dă 20 de ani în plus de viață și atunci ce-mi zice ea, aia fac”, a spus Gabriela Cristea pentru SpyNews.

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Mai mult decât atât, vedeta a precizat că în această toamnă a luat și o decizie radicală privind activitatea ei de pe rețelele de socializare. Mai exact, își va prezenta viața fix așa cum este, fără filtre, deoarece a ajuns la concluzia că publicul apreciază autenticitatea.

„Eu, începând din toamna asta, am luat o decizie radicală vizavi de social media, în sensul că am hotărât, și cred că ăsta este trendul acum ca să funcționeze treaba în online, să fiu adevărată, autentică, așa cum sunt… Măi, știi cum e? Îți place, nu-ți place, asta e, cu asta defilăm. Am hotărât că nu mai vreau să mă ascund cu absolut nimic! Așa cum sunt m-am dus la mare, așa cum sunt m-am îmbrăcat și am venit la un eveniment…

Eu nu cred că există femeie perfectă care să nu aibă măcar acolo ceva… Și atunci nu mai vreau să normalizăm trăsăturile alea perfecte, pentru că eu nu cred că perfecțiunea înseamnă frumusețe. Eu cred că tocmai micile imperfecțiuni fac viața mai frumoasă”, a încheiat Gabriela Cristea.

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