„Reactorul era aproape gata. Tot ce mai rămăsese era încărcarea combustibilului”, a spus Grossi într-o conferință de presă, la Viena, înainte de întrunirea Consiliului guvernatorilor acestei agenții aflate sub egida ONU.

Afirmațiile lui Grossi vin la câteva zile după ce un raport publicat de AIEA a dezvăluit că infrastructura respectivă, descoperită în Deir ez-Zor, în estul Siriei, era compatibilă cu cea a unui reactor nuclear.

O infrastructură dezvoltată cu ajutorul Coreei de Nord

Deși directorul general al AIEA nu a acuzat că programul avea un obiectiv militar, el a subliniat totuși că era clar că oficialii sirieni de la acea vreme „nu voiau ca lumea să știe ce fac”.

Complexul de la Deir ez-Zor este închis de 18 ani. În 2018, Israelul a recunoscut că l-a bombardat cu 11 ani mai devreme, susținând că a vizat „un reactor nuclear în construcție”.

În 2008, la mai puțin de un an după atac, Statele Unite au acuzat Siria că a încercat să construiască un reactor nuclear secret care a fost distrus în urma unui raid israelian.

În 2011, AIEA a anunțat că reactorul respectiv a fost construit cu ajutorul Coreei de Nord, care a oferit expertiză, planuri și asistență tehnică.

AIEA a găsit 73 de tone de uraniu în Siria

Săptămâna trecută, Institutul pentru Știință și Securitate Internațională (ISIS) a declarat că raportul AIEA întărește practic informațiile apărute în public anterior.

De la înlăturarea lui Bashar al-Assad, în decembrie 2024, noile autorități siriene s-au angajat să colaboreze cu AIEA pentru înregistrarea materialelor nucleare și gestionarea lor.

Anul trecut, autoritatea de reglementare în domeniul siguranței nucleare a anunțat descoperirea unor particule de uraniu la Deir ez-Zor în timpul unei inspecții efectuate în 2024.

Luna trecută, Rafael Grossi și echipa sa au vizitat mai multe instalații din Siria.

Pe lângă reactor, AIEA a găsit un sit de producție a combustibilului nuclear, precum și 73 de tone de uraniu în stare naturală.

În ceea ce privește reactorul, Rafael Grossi a subliniat că lucrările de excavare sunt încă în desfășurare. El nu a exclus posibilitatea ca fostul regim sirian să fi „efectuat explozii” pentru a obstrucționa orice anchetă menită să „stabilească mai precis ce se afla acolo”.

Noile autorități siriene cooperează pentru a scăpa de izolarea economică

De asemenea, el a lăudat cooperarea și transparența demonstrate de actualele autorități siriene, insistând că acest lucru este „crucial pentru ca Siria să își poată revigora economia și să restabilească legăturile politice, economice și de altă natură cu comunitatea internațională”.

Rafael Grossi a declarat că acum depinde de Consiliul AIEA să ia o decizie asupra „problemei siriene” și că nu a primit încă un mandat pentru a investiga legăturile cu Coreea de Nord.

Un proiect de rezoluție, consultat de AFP, care urmează să fie supus la vot săptămâna aceasta, solicită închiderea dosarului nuclear sirian.

AIEA va continua să colaboreze cu Siria pentru a menține materialele în siguranță și își va prezenta concluziile, a dat asigurări Rafael Grossi.

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