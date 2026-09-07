Imaginea publicată pe platforma Truth Social face parte dintr-un tipar tot mai vizibil al liderului de la Casa Albă de a redefini simbolic și geografic reperele continentului nord-american. Cu doar o zi înainte, Trump sugerase redenumirea statului New Mexico în „New America”, distribuind o fotografie a hărții în care cuvântul „Mexico” era tăiat cu markerul și înlocuit.

Această propunere vine după o altă acțiune simbolică de la sfârșitul lunii august, când președintele a anunțat redenumirea Lacului Ontario în „Lake America”. De asemenea, administrația federală a primit anterior instrucțiuni să folosească denumirea de „Golful Americii” în loc de Golful Mexic.

Din punct de vedere juridic, președintele american nu deține autoritatea unilaterală de a schimba numele unui stat precum New Mexico, denumire care provine din termenul spaniol „Nuevo México” și care precede aderarea regiunii la Uniune în anul 1912.

Totuși, ambițiile teritoriale și simbolice ale lui Trump depășesc granițele continentale directe. Liderul american a pledat în mod repetat pentru preluarea controlului asupra Groenlandei, teritoriu autonom al Danemarcei, invocând importanța strategică a insulei arctice pentru securitatea națională a Statelor Unite.

Într-un interviu acordat publicației The New York Times, Trump a subliniat că „proprietatea deplină” asupra Groenlandei este un obiectiv „important din punct de vedere psihologic” pentru el, susținând că o simplă prezență militară sau un tratat nu pot oferi același nivel de control.

Declarațiile sale au provocat reacții ferme din partea oficialilor din Danemarca și Groenlanda, care au reafirmat suveranitatea insulei și dreptul inalienabil al cetățenilor săi de a-și decide singuri viitorul.

Cu toate acestea, retorica privind extinderea influenței americane rămâne o temă recurentă în cel de-al doilea mandat al președintelui american.

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