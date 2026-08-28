În plus, gama Crelando beneficiază de prețuri speciale la o varietate de produse pentru școală și activități creative, de la penare și seturi de creioane colorate sau acuarele, până la seturi de geometrie cu 3 piese, la 11,99 lei. Oferta este completată de o gamă variată de ghiozdane moderne și colorate, alături de articole vestimentare pentru copii, inclusiv tricouri din 100% bumbac, dar și multe alte produse utile pentru începutul noului an școlar.

Totodată, prin colaborarea cu furnizorii din sectorul non-alimentar, Kaufland pune la dispoziția clienților caiete A5 de 40 de file, dictando sau matematică. Ofertele completează demersurile companiei de a sprijini bugetele familiilor la începutul noului an școlar

Întregul catalog de reduceri poate fi consultat online, pe site-ul kaufland.ro/catalog și în aplicația Kaufland Card XTRA. Ofertele sunt valabile în toate magazinele Kaufland din România, în limita stocului disponibil.

Rechizite pentru copiii din satele izolate din Delta Dunării

Și în acest an, Kaufland continuă programul „StartEDU 5.0”, desfășurat alături de Asociația Pastel, prin care sprijină copiii din satele izolate din Delta Dunării. În cadrul inițiativei, copiii primesc rechizitele necesare pentru noul an școlar și participă la ateliere creative și sesiuni de dezvoltare personală. Inițiativa reflectă angajamentul constant al Kaufland de a susține accesul egal la educație și de a contribui la viitorul copiilor din comunități vulnerabile.

Foto: Kaufland

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