Ilia Remslo se află în detenție sub acuzația de răspândire de informații false despre armată

Remeslo, cunoscut pentru criticile sale la adresa președintelui rus Vladimir Putin, a fost transferat pe 26 iulie la institut din centrul de detenție preventivă, unde este reținut sub acuzația de răspândire de informații false despre armată. Potrivit agenției TASS, ancheta preliminară s-a încheiat, iar acuzațiile finale au fost formulate.

Pe 26 august, Curtea Orășenească din Moscova a respins apelul împotriva deciziei de menținere a detenției. „Vă mulțumesc pentru atenția acordată cazului meu”, a spus Remeslo după hotărâre. „Totul va fi bine. Rusia va fi liberă.”

Remslo a cerut dmeisia lui Putin și l-a acuzat de crime de război

În martie 2026, Remeslo a publicat pe canalul său Telegram mesaje dure la adresa președintelui Putin, cerând demisia acestuia și acuzându-l de „crime de război și jaf”. La scurt timp, a fost reținut și internat timp de 30 de zile într-un spital de psihiatrie. Cazul actual se bazează pe un manifest publicat exact acum patru luni, a spus avocatul său, citat de Meduza.

Remeslo a fost reținut în iulie, iar pe 17 iulie, Tribunalul Districtual Basmanni din Moscova a dispus plasarea sa în detenție preventivă. Surse citate de agenția ucraineană de presă RBC susțin că dosarul împotriva lui are legătură cu postările critice de pe Telegram.

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