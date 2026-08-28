Bărbatul a fost dus la un centru de detenție al poliției

În plus, acesta avea de executat 202 zile și 16 ore de închisoare în cazul în care amenzile nu erau plătite. Acesta nu a putut achita sumele restante. După ce a fost reținut, a fost dus la un centru de detenție al poliției, mai scrie Heute.

Operațiunea a fost organizată de departamentul de trafic al capitalei austriece în data de 27 august, cu focus pe utilizatorii de trotinete electrice și biciclete. În total, au fost emise 136 de amenzi la fața locului și au fost întocmite 46 de procese verbale pentru încălcări ale legislației rutiere.

Poliția a acordat o atenție deosebită trotinetelor electrice modificate tehnic. În urma testelor efectuate, s-au înregistrat viteze de până la 79 km/h, mult peste limitele legale pentru aceste vehicule. Alte viteze măsurate au fost de 66, 63, 49, 48, 42 și 39 km/h. Heute notează că în astfel de cazuri, autoritățile au aplicat sancțiuni administrative corespunzătoare.

Polițiștii au identificat și alte încălcări ale regulilor de circulație

Pe lângă modificările tehnice ilegale, polițiștii au identificat și alte încălcări ale regulilor de circulație, precum nerespectarea semaforului roșu, utilizarea telefonului mobil în timpul deplasării sau circulația pe trotuare și în zone pietonale.

Poliția din Viena a anunțat că astfel de acțiuni vor continua și în viitor, cu scopul de a asigura respectarea regulilor de circulație de către utilizatorii de trotinete electrice și biciclete.

În Austria, un bărbat și o femeie au fost surprinși în timp ce conduceau o trotinetă electrică. Cei doi au reușit să depășească o mașină în trafic. Trotineta electrică mergea cu peste 70 km/h.

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