Muncitorii au descoperit posibile vesticii istorice în timpul lucrărilor de reabilitare

Descoperirea constă în ziduri care ar putea avea importanță arheologică. O analiză detaliată va fi realizată de cercetători ai Institutului de Arheologie pentru a decide dacă relicvele vor fi conservate.

„Posibile vestigii! Este motivul pentru care am fost nevoiţi să oprim șantierul de pe str. Armand Călinescu! Aici lucram la reabilitarea şinelor de tramvai. În urma săpăturilor, constructorul a dat peste ziduri care ar putea avea importanţă arheologică, astfel că trebuie evaluate de specialişti”, a transmis Primăria Municipiului București.

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Zidurile descoperite pe linia de tramvai vor fi evaluate

O echipă din cadrul Direcţiei pentru Cultură a Municipiului Bucureşti, ce aparține Ministerului Culturii, a efectuat deja o primă inspecție la fața locului. Potrivit reprezentanților Primăriei, urmează intervenția unei echipe de la Institutul de Arheologie pentru a efectua cercetări suplimentare și a evalua structurile descoperite.

„Arheologii vor stabili cu exactitate dacă sunt sau nu relicve importante pentru istoria orașului şi dacă trebuie conservate”, se precizează în comunicatul autorităților locale.

Reabilitarea șinelor de tramvai din zona respectivă face parte din Lotul 5, care se întinde pe o distanță de 1,8 kilometri, incluzând străzile Mântuleasa, Paleologu, Vasile Lascăr, Lizeanu și până la Intrarea Vagonului. Șantierele pe acest lot au început în aprilie, iar proiectul este acum temporar blocat până la finalizarea analizelor arheologice.

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