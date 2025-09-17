Elevii, profesorii și părinții luptă împreună pentru școli mai sigure: ONG-urile pot aplica pentru granturi de 10.000 €

Granturi de 10.000 € pentru ONG-uri locale

Activitățile au fost desfășurate prin 33 de proiecte finanțate de Fundația World Vision România, în cadrul programului SAVE – School Anti-Violence Ecosystem, cofinanțat de Uniunea Europeană, în 34 de județe și în municipiul București, cu un buget total de peste 850.000 de euro.

Asta în condițiile în care peste jumătate dintre elevii din România sunt victime ale violenței în școli.

Fundația lansează primul apel pentru granturi mici, prin care organizațiile neguvernamentale din România pot implementa inițiative care protejează copiii împotriva violenței în ecosistemul școlar.

Sunt disponibile 10 granturi, fiecare în valoare de 10.000 €, cu finanțare integrală.

„Prin acest proiect, sprijinim vocea ONG-urilor locale, care pot mobiliza comunitățile mai bine decât oricine. Copiii ne-au arătat în acest an cât de mult contează să fie ascultați, iar profesorii și părinții ne-au cerut să continuăm. Prin aceste granturi, vrem să consolidăm rețelele locale și să facem pași concreți către școli mai sigure și mai incluzive”, a declarat Mihaela Nabăr, director executiv World Vision România.

Zeci de mii de copii și adulți luptă împotriva violenței în școli – Foto: World Vision România

Cine poate aplica

Granturile sunt destinate ONG-urilor mici, înființate legal în România cu cel puțin un an înainte de lansarea apelului, cu venituri medii de maximum 250.000 € în ultimii trei ani fiscali și care activează în domeniul protecției copilului sau al educației.

Fiecare organizație poate depune un singur proiect și poate contracta un singur grant pe durata programului.

Apelul este deschis în perioada 17 septembrie – 18 noiembrie 2025, iar implementarea proiectelor selectate va avea loc între ianuarie și iunie 2026. Ghidul solicitantului și formularele de aplicare sunt disponibile pe site-ul programului.

Schimbarea, vizibilă în comunități

Proiectele implementate au adus rezultate concrete:

Elevii au participat la ateliere de siguranță digitală, învățând să recunoască hărțuirea online și știrile false.

Zeci de ateliere socio-emoționale i-au ajutat pe copii să exerseze empatia și gestionarea emoțiilor.

În patru orașe din Moldova, sute de elevi, părinți și profesori au mărșăluit pe străzi cu mesajul „Stop violenței!”.

Atelierele de muzică, pictură și lucru manual au oferit copiilor oportunitatea de a-și exprima emoțiile prin artă.

Teatrul forum a adus povești inspirate din viața reală a adolescenților, discutate împreună cu publicul, ajutând profesorii și părinții să înțeleagă mai bine situațiile de bullying.

Toate aceste acțiuni transmit același mesaj: violența nu are ce căuta în școli.

