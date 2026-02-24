Decizia a fost anunțată marți seară de premierul Ilie Bolojan, la finalul ședinței de Guvern, și vine în urma unor discuții purtate anterior cu reprezentanții mediului academic.

Cum justifică Guvernul această tăiere

Premierul a subliniat că recompensarea separată a doctoratului printr-un spor lunar este o anomalie specifică „zonei noastre”, care nu se regăsește în statele din vestul Europei.

Totodată, Ilie Bolojan a atras atenția că, în sistemul universitar, un cadru didactic este deja remunerat conform poziției și gradului său (lector, conferențiar, profesor). Întrucât obținerea acestor grade necesită oricum un doctorat, salariul de bază reflectă deja deținerea acestei diplome.

Pentru a nu perturba activitatea, măsurile de reducere a cheltuielilor se vor aplica abia la încheierea actualului an universitar.

Goana după diplome

Dincolo de argumentele financiare, șeful Executivului a oferit și o perspectivă critică asupra goanei după titluri academice în România.

„Dacă ar fi să fim foarte corecți și foarte cinstiți, nu de diplome ducem lipsă, ci de competențe uneori, de mai multă determinare, de mai multă dedicare, de oameni care într-adevăr vor să facă ce este nevoie acolo unde sunt”, a punctat Ilie Bolojan.

Premierul a precizat că toate sectoarele administrației trebuie să participe la acest efort național de reducere a cheltuielilor.

Guvernul a adoptat, în ședința de marți seară, un pachet amplu de măsuri pentru relansarea economică și reforma administrației, proiectat să susțină economia României până în anul 2032.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE