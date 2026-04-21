Cum se fac înscrierile la creșă și grădiniță în anul școlar 2026-2027

„Dragi părinţi, forma finală a Calendarului de înscriere la creşă/grădiniţă şi în serviciile de educaţie timpurie complementare pentru anul şcolar 2026-2027 a fost stabilită. Vă rugăm să aveţi în vedere că ordinea înscrierii/numărul de înregistrare al cererii de înscriere nu constituie un criteriu, înscrierea nu se face pe principiul «primul venit, primul servit», ci pe baza criteriilor generale şi specifice descrise în metodologie”, anunță ministerul pe pagina oficială de Facebook.

Când are loc reînscrierea la creșă și grădiniță

Etapa de reînscrieri este etapa în care părinţii copiilor care sunt acum la grădiniţă/creşă îşi exprimă opţiunea privind frecventarea grădiniţei/creşei şi în anul şcolar următor.

18-22 mai 2026 – Sunt reînscriși copiii care frecventează unitatea de învățământ în anul școlar curent.

22 mai 2026 – afișarea rezultatelor și a numărului de locuri libere după finalizarea etapei de reînscrieri.

Înscrieri creșă și grădiniță 2026 – Etapa I

Etapa I de înscrieri are loc în perioada 25 mai – 18 iunie 2026. „În cererile-tip de înscriere părinţii pot trece trei opţiuni, în ordinea preferinţelor. Cererea se depune la unitatea de învăţământ aleasă ca primă opţiune”, precizează Ministerul Educaţiei.

La creșă pot fi înscrişi copiii cu vârste între 3 luni şi 3 ani, în limita numărului de locuri disponibile după etapa de reînscrieri, iar la grădiniţă pot fi înscrişi copiii cu vârste între 3 şi 6 ani, în limita locurilor disponibile după etapa de reînscrieri.

Între 25-29 mai sunt colectate cererile, între 2 şi 8 iunie sunt procesate cererile pentru prima opţiune, între 9 şi 12 iunie pentru a doua opţiune şi între 15 şi 17 iunie pentru cea de-a treia opţiune, urmând ca în 18 iunie 2026 să fie afişate rezultatele şi numărul de locuri rămase libere după această primă etapă de înscriere.

Înscrieri creșă și grădiniță 2026 – Etapa a II-a

În perioada 22 iunie – 9 iulie 2026 are loc a doua etapă din cadrul procesului de înscrieri pe locurile rămase libere în urma primei etape, pe baza celor trei opţiuni exprimate în noile cereri de înscriere, urmând ca rezultatele să fie afişate în 9 iulie 2026.

Înscrieri creșă și grădiniță 2026 – Etapa de ajustări

Între 17 şi 27 august 2026, va avea loc etapa de ajustări, când vor fi înscrişi, pe locurile rămase libere, în baza solicitărilor părinţilor depuse la ISJ/ISMB, a copiilor care nu au fost înscrişi în primele două etape.

Potrivit Ministerului Educaţiei, în această etapă pot fi înscrişi copiii nerepartizaţi după cele două etape anterioare, cu prioritate cei de 4 şi 5 ani, copiii ai căror părinţi au solicitat înscrierea în clasa pregătitoare din învăţământul primar şi nu au fost admişi, ca urmare a avizului negativ al CJRAE/ CMBRAE şi copiii de peste 2 ani ai căror părinţi solicită înscrierea în grupa mică de la grădiniţă.

În data de 28 august vor fi afişate rezultatele şi numărul de locuri libere după etapa de ajustări.

Ministerul Educaţiei reaminteşte că grupa mare şi grupa mijlocie fac parte din învăţământul obligatoriu, iar înscrierea la grădiniţă se va face acordându-se prioritate cuprinderii în grădiniţe a copiilor de 4 şi 5 ani.



„Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, în următoarea perioadă vă vom pune la dispoziţie un material în format întrebare – răspuns, ce va conţine principalele informaţii privind înscrierea copiilor creşă/grădiniţă şi în serviciile de educaţie timpurie complementare pentru anul şcolar 2026-2027”, a mai transmis Ministerul Educației.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE