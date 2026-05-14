Educația timpurie, separată de învățământul primar

Liceele pedagogice din România intră într-o nouă etapă de reformă, odată cu aplicarea prevederilor Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023. Începând cu anul școlar 2026-2027, vechile specializări „învățător-educatoare” și „educator-puericultor” dispar, fiind înlocuite de profiluri distincte pentru educația timpurie și pedagogia învățământului primar. Schimbările vizează atât modul de formare a viitoarelor cadre didactice, cât și condițiile de angajare și titularizare în sistemul de învățământ.

Directoarea Colegiului Național Pedagogic „Vasile Lupu” din Iași, Adriana Robu, a explicat la Radio România Iași că noua structură urmărește separarea clară a pregătirii educatorilor pentru creșe și grădinițe de cea a viitorilor învățători.

„Se separă educația timpurie de învățământul primar, practic. Dacă înainte exista profilul cu specializare învățător-educatoare, acum acestea două vor fi diferite”, a declarat aceasta la Radio România Iași.

Potrivit Adrianei Robu, specializarea „Educație timpurie” se va adresa exclusiv celor care doresc să lucreze în creșe și grădinițe, în contextul în care autoritățile acordă o importanță tot mai mare primilor ani din dezvoltarea copilului. „Educația de bază, cea timpurie, este foarte importantă pentru evoluția copilului”, a subliniat directoarea colegiului ieșean.

Accent mai mare pe practică în creșe și grădinițe

Noile programe de pregătire vor pune un accent mai puternic pe practica pedagogică, în special în creșe, unde până acum existau puține oportunități de formare pentru elevii liceelor pedagogice.

Adriana Robu a explicat că deficitul de specialiști în educația antepreșcolară a fost una dintre problemele majore ale sistemului.

„Nu prea existau sau nu există nici în momentul ăsta foarte mulți specialiști pentru creșe, educatori care să aibă grijă de copii”, a afirmat aceasta.

Facultatea, obligatorie pentru titularizarea învățătorilor

Una dintre cele mai importante modificări aduse de noua lege îi privește pe absolvenții specializării „Pedagogia învățământului primar”.

După terminarea liceului pedagogic, aceștia vor putea ocupa posturi în sistem doar ca debutanți suplinitori. Dacă vor să se titularizeze, ei vor fi obligați  să finalizeze și studii universitare de licență. „Cei care vor deveni învățători (…) vor avea obligația să termine și o facultate, să aibă studii de licență”, a declarat Adriana Robu.

Totuși, absolvenții vor putea preda în paralel cu studiile universitare. „În primii ani vor putea să predea în paralel cu efectuarea studiilor. Și ulterior se vor putea titulariza”, a explicat directoarea.

Noua reglementare introduce și denumirea oficială de „profesor pentru învățământul primar”, ceea ce justifică necesitatea studiilor superioare.

Ce specializări vor exista din anul 2026-2027

Începând cu anul școlar 2026-2027, liceele pedagogice vor organiza admitere pentru următoarele specializări:

  • educație timpurie;
  • pedagogia învățământului primar;
  • pedagogie generală;
  • pedagogia educației nonformale;
  • mediere școlară.

Pe diplomele absolvenților vor apărea noile titulaturi: „specialist în pedagogia învățământului primar” și „specialist în pedagogia educației timpurii”.

Ce prevede noua Lege a învățământului

Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 stabilește că:

  • absolvenții specializării „Educație timpurie” se pot angaja ca educatori doar cu diploma de bacalaureat;
  • absolvenții specializării „Pedagogia învățământului primar” pot ocupa posturi de suplinitori după liceu;
  • titularizarea ca profesor pentru învățământul primar este posibilă doar după finalizarea unei facultăți de profil.

Legea conține și prevederi tranzitorii pentru elevii și absolvenții actualelor specializări „învățător-educatoare” și „învățător”, care își vor păstra dreptul de a ocupa posturi în învățământul primar până în anul 2027, potrivit Edupedu.

