Franța introduce masa de un euro pentru studenți

Toți studenții din Franța, indiferent de venituri, pot beneficia de mese complete la prețul de un euro în restaurantele universitare începând de luni, 4 mai 2026. Măsura, cerută de organizațiile studențești, a fost inclusă în bugetul pentru 2026 ca parte a unui compromis politic.

Meniul de un euro, care include un aperitiv, un fel principal și un desert, era anterior rezervat doar studenților bursieri sau aflați în dificultate financiară. Ceilalți plăteau 3,30 euro, după ce au beneficiat temporar de același tarif redus în perioada pandemiei.

Conform publicației din Hexagon, anul acesta, autoritățile au alocat 50 de milioane de euro, pentru a compensa diferența dintre prețul plătit de studenți și costul real al unei mese, estimat la 8–9 euro. Fondurile sunt destinate și angajării de personal suplimentar, precum și investițiilor în infrastructura de alimentație publică universitară.

Sindicatele avertizează asupra supraaglomerării

Rețeaua restaurantelor universitare funcționează cu aproximativ 7.500 de angajați în aproape 800 de puncte de servire. Planul prevede angajarea a încă 204 posturi echivalente normă întreagă. Sindicatele consideră însă că aceste suplimentări sunt insuficiente. Reprezentanții angajaților avertizează asupra unei posibile „intensificări a muncii”, în contextul creșterii numărului de studenți care vor utiliza serviciul.

Autoritățile universitare avertizează asupra riscului de supraaglomerare, în special în intervalele de vârf, când peste 50% dintre studenți iau masa între orele 12:00 și 13:00. De asemenea, sunt îngrijorări legate de capacitatea de servire, timpii de așteptare și spațiile de depozitare.

Reprezentanții studenților salută introducerea măsurii, dar spun că bugetul alocat ar putea fi insuficient. Potrivit acestora, nu toți studenții vor putea beneficia efectiv de tariful redus, în special cei care studiază în locații fără restaurante universitare sau la distanță mare de acestea.

În 2025, restaurantele universitare au servit peste 44 de milioane de mese, dintre care aproximativ jumătate au fost destinate studenților bursieri sau aflați în dificultate.

